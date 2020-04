Timmermans: KE chce wykorzystać pandemię do realizacji celów klimatycznych

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans jest przekonany, że Unia Europejska powinna dążyć do dekarbonizacji gospodarki pomimo kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa.

Jak podaje PAP, we wtorek na posiedzeniu komisji środowiska naturalnego Parlamentu Europejskiego Timmermans wyraził opinię, że UE powinna wykorzystać obecny kryzys do skuteczniejszej realizacji celów klimatycznych. Jego zdaniem możliwe jest „zielone ożywienie gospodarcze” pod warunkiem odpowiednich inwestycji.

Wiceprzewodniczący KE przestrzegł przed „wyrzucaniem pieniędzy” na ratowanie starego modelu gospodarki, ponieważ grozi to utratą pieniędzy przeznaczonych na „zielone” inwestycje.

„Krótkoterminowo powinniśmy się skoncentrować na zielonym planie, który da szybko efekty w postaci miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” – mówił Timmermans wymieniając przykłady działań, które powinna wspierać UE – umieszczanie paneli słonecznych na dachach, termoizolacja domów czy zakup „czystych” samochodów.

Timmermans wskazał, że dzięki recyklingowi można uniezależnić się od importu metali rzadkich. Wiceszef KE zauważył w tym kontekście, że słabym punktem Europy jest dostęp do niektórych surowców, co pokazał kryzys wywołany pandemią.

Słowa Timmermansa są odpowiedzią na głosy, które w związku z kryzysem w gospodarce wywołanym pandemią postulowały rezygnację przez KE z kierunku wyznaczonego przez strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z nią jesienią tego roku KE ma zaproponować nowe cele redukcji gazów cieplarnianych. Zdaniem krytyków Zielonego Ładu unijne władze powinny raczej ulżyć gospodarce na przykład zawieszając na 2-3 lata system handlu uprawnieniami do emisji CO2, a nie obarczać gospodarki jeszcze większym balastem. Według Timmermansa UE powinna jednak dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, jak zostało to ustalone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. Zapewniał, że jest gotowy do rozmów na temat instrumentów, jakie zapewnią dojście do ustalonych celów.

Kresy.pl / Forsal