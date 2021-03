Sarkozy skazany za korupcję, ale raczej nie trafi za kratki

Francuski sąd skazał w poniedziałek byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego na trzy lata więzienia, z czego dwa lata w zawieszeniu, za korupcję i handel wpływami. Według agencji AFP oznacza to, że Sarkozy prawdopodobnie w ogóle nie trafi za kratki.

Jak podaje AFP, Sarkozy był oskarżony o zaoferowanie pomocy sędziemu Gilbertowi Azibertowi w uzyskaniu lepszej posady w Monako w zamian za poufne informacje dotyczące śledztwa w sprawie nielegalnego finansowania jego kampanii prezydenckiej w 2007 roku przez spadkobierczynię L’Oreal Liliane Bettencourt. Sąd uznał, że Sarkozy i jego prawnik Thierry Herzog próbowali przekupić Aziberta.

Prokuratorzy żądali wobec obu oskarżonych kary pozbawienia wolności na cztery lata, w tym co najmniej dwóch lat bezwzględnego więzienia. Sąd skazał Sarkozy’ego na trzy lata pozbawienia wolności, w tym dwa w zawieszeniu.

Jak stwierdza AFP, jest mało prawdopodobne, by były prezydent w ogóle trafił do więzienia, ponieważ we Francji zwykle egzekwuje się wyroki powyżej dwóch lat, tymczasem Sarkozy ma do „odsiadki” tylko rok.

Sprawa opierała się na podsłuchach rozmów Herzoga i Sarkozy’ego, przy czym prokuratorzy oskarżali go o używanie tajnych numerów telefonicznych w celu ukrycia próby przekupstwa.

Azibert nigdy nie dostał pracy w Monako. Prawnicy Sarkozy’ego argumentowali, że wskazuje to na brak korupcji, ale prokuratorzy stwierdzili, że francuskie prawo nie czyni rozróżnienia między udaną próbą korupcji a nieudaną.

Co ciekawe, w aferze Bettencourt Sarkozy został ostatecznie oczyszczony z wszelkich zarzutów.

Przypomnijmy, że to nie jedyne prawne perypetie byłego prezydenta Francji. Także w marcu Sarkozy ma stanąć przed sądem pod zarzutem naruszenia zasad finansowania kampanii wyborczej w 2012 roku. Prokuratorzy nadal prowadzą też dochodzenie w sprawie finansowania jego kampanii w 2007 roku przez Libijczyków.

Kresy.pl / thelocal.fr