Sąd w Hadze: Rosja ma zapłacić 50 mld dolarów byłym właścicielom Jukosu

Sąd apelacyjny w Hadze zobowiązał we wtorek Rosję do zapłacenia 50 mld dolarów byłym właścicielom firmy naftowej Jukos. Ma to być rekompensata za nielegalną nacjonalizację tej firmy. Zasądzona suma to jedna szósta rocznego budżetu Rosji – podaje Financial Times.

Jak pisze FT, batalia prawna w sprawie Jukosu ciągnie się od 15 lat. W 2014 roku holenderski trybunał arbitrażowy przyznał byłym akcjonariuszom Jukosu odszkodowanie w wysokości 50 mld dolarów. Postanowienie było bardzo krytyczne wobec rosyjskiego rządu, który został oskarżony „pełny atak na Jukos i jego faktycznych właścicieli w celu bankructwa Jukosu i zawłaszczenia jego aktywów”. Zdaniem sądu chodziło też o usunięcie byłego szefa Jukosu Michaiła Chodorkowskiego, wówczas najbogatszego Rosjanina, który trafił na 10 lat do więzienia, z rosyjskiej polityki. W 2016 roku holenderski sąd rejonowy wydał wyrok korzystny dla Rosji uchylając wynik arbitrażu, jednak dzisiejszy wyrok sądu apelacyjnego przywraca postanowienie arbitrażowe.

Rosja może jeszcze odwołać się do holenderskiego Sądu Najwyższego. Rosyjskie władze zapowiedziały już, że zrobią to w ciągu najbliższych miesięcy.

„[Sąd] zignorował fakt, że byli akcjonariusze Jukosu nie byli inwestorami działającymi w dobrej wierze. Uzyskali kontrolę nad majątkiem firmy poprzez szereg nielegalnych działań, w tym spisek i przekupstwo urzędników”- oświadczyło we wtorek ministerstwo sprawiedliwości Rosji. „Podczas zarządzania Jukosem poprzedni właściciele większościowi zezwalali na masowe unikanie podatków, nielegalne wycofywanie aktywów za granicę, pranie pieniędzy i inne nielegalne działania” – stwierdzono w oświadczeniu.

Jak pisze FT, zasądzona rekompensata sięga jednej szóstej budżetu Rosji. Nie jest jasne, w jaki sposób byli akcjonariusze Jukosu wyegzekwują te pieniądze. Wcześniej starali się oni o zajęcie rosyjskich aktywów za granicą. Obecnie większość aktywów Jukosu znajduje się w posiadaniu rosyjskiej spółki Rosnieft.

Kresy.pl / ft.com