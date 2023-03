Reforma emerytalna Macrona przechodzi przez Senat – setki tysięcy protestują [+VIDEO]

Referma emerytalna przygtowana przez Emmanuela Macrona wywołała masowe protesty na ulicach francuskich miasta. Były rozpraszane przez siły bezpieczeństwa.

Projekt ustawy określającej reformę systemu emerytalnego został przegłosowany w izbie wyższej francuskiego parlamentu. W sobotnim głosowaniu, jak podaje Al Jazeera, za zmianami w systemie opowiedziało się 195 senatorów. Przeciw zagłosowało 112. Nowe uregulowania mają podnieść wiek emerytalny z obecnych 62 do 64 lat. „Po setkach godzin dyskusji Senat przyjął plan reformy emerytalnej. To kluczowy krok do przeprowadzenia reformy, która zagwarantuje przyszłość naszego systemu emerytalnego” – premier Elisabeth Borne nie kryła swojego zadowolenia komentując decyzję Senatu na Twitterze.

Zgoła odmienne nastawienie prezentuje jednak duża część obywateli. Sobota była siódmym dniem protestów ulicznych przeciw reformie emerytalnej. Tłumy wyszły na ulice na hasło związków zawodowych. „To ostatnia prostwa” – powiedziała Marylise Leon, wiceprzewodnicząca związku zawodowego CFDT – „To ostateczna rozgrywka” – France24.com zacytował za Franceinfo.

„Kiedy miliony ludzi wychodzą na ulice, kiedy dochodzi do strajków, a jedyne, co dostajemy z drugiej strony, to cisza, ludzie zastanawiają się: co jeszcze musimy zrobić, żeby nas usłyszano?” – powiedział Philippe Martinez, szef centrali związkowej CGT, znanej z radykalnie lewicowego stanowiska. Skomentował w ten sposób fakt, że liberalny prezydent Emmenuel Macron dwukrotnie odrzucał już apele związków zawodowych o spotkanie.



Według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sobotnich manifestacjach wzięło udział łącznie 368 tys. osób, przytoczyła Al Jazeera. Na największym proteście, w Paryżu, doszło do starć z policją. Ostrzelała ona manifestujących gumowymi kulami oraz interweniowała przeciw tłumowi przy użyciu pałek. Zatrzymano 32 osoby.

#Paris today. “Liberté, egalité… autorité: Considered by many as the cradle of modern democracy and free speech, #France isn’t practising what it has historically preached.” (c) This is truly sad. #greve11mars pic.twitter.com/CMXXzHnPMs — Farah 🤍 (@FarahG777) March 11, 2023

Według przytaczanych przez katarską telewizję sondaży, niewielka większość Francuzów sprzeciwia się reformie emerytalnej. Także większa część obywateli opowiada się za protestami.

aljazeer.com/france24.com/kresy.pl