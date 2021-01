USA: Antifa zaatakowała lokal Partii Demokratycznej w Portland [+VIDEO]

W Portland – mieście znanym z aktywności anarchistów określających się mianem „antify” doszło do zamieszek.

W środę w największym mieście stanu Oregon doszło do manifestacji anarchistów, którzy zebrali się w dzień prezydenckiej inauguracji Joe Bidena. Zgodnie ze swoim zwyczajem osobnicy określający się mianem „antify” maszerowali po Portland ubrani na czarno, zamaskowani oraz wyposażeni w pałki. Część z nich miała też improwizowane tarcze. Ich pochód otwierał transparent z napisem: „Nie chcemy Bidena. Chcemy pomścić policyjne morderstwa, imperialistyczne wojny i faszystowskie masakry”, jak podała agencja informacyjna Reutera.

Dość szybko doszło do przepychanek między uczestnikami anarchistycznej manifestacji, a policjantami. Już wówczas policji udało się przejąć kilka długich, improwizowanych pałek i duży nóż. W pierwszym etapie funkcjonariusze rzucili w tłum zasobnik z gazem łzawiącym by go rozproszyć, ale anarchiści maszerowali dalej.

Według brytyjskiego portalu Mail Online na rozpoczęcie zgromadzenia anarchiści zaatakowali miejscową siedzibę Partii Demokratycznej wybijając w niej szyby. Namalowali też na fasadzie gmachu napisy w tym wulgarne hasło „F**k Biden”.

On the ground in Portland, Ore. for @townhallcom. A group of Antifa marchers just attacked the city’s Democratic Party office. They broke windows and spray painted the building.

Some of them had a hard time breaking the windows. pic.twitter.com/v0PSM7rEvd

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 20, 2021