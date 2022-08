Premier Francji zapowiada reglamentację dostaw energii elektrycznej

W niedzielę cztery europejskie organizacje sędziowskie, czyli Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Rechters voor Rechters oraz MEDEL, skierowały w niedzielę skargę do TSUE, domagając się unieważnienia decyzji Rady UE w sprawie polskiego KPO.

@MedelEurope, together with @AEAJ2000, @EAJ_AEM_ERV and @Judges4J, is suing @EUCouncil for releasing EU funds to #Poland in disregard of #RuleOfLaw decisions of @EUCourtPress. Decisions must be fully and unconditionally enacted. pic.twitter.com/w9oRkoaixQ