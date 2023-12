Francuski parlament odrzucił projekt ustawy w sprawie imigracji

Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło projekt ustawy imigracyjnej złożony przez zaplecze prezydenta Emmanuela Macrona, co miejscowa telewizja uznała za “niespodziewany” wynik.



W poniedziałek francuscy parlamentarzyści odesłali rządowy projekt ustawy imigracyjnej z powrotem, co było zaskakującym posunięciem, które przerwało debaty w izbie niższej i zadało cios stanowisku prezydenta Emmanuela Macrona dążącemu do zmiany swojego wizerunku jako liberała w przedmiotej kwestii..



Rząd może teraz zdecydować o odesłaniu projektu ustawy do izby wyższej – Senatu, skierowaniu do wspólnej komisji senatorów i deputowanych w celu znalezienia kompromisu lub wycofaniu go, to ostatnio jest jednak mało prawdopodobne, w ocenie francuskiej telewizji France24. Prezydent może także skorzystać ze specjalnych uprawnień wykonawczych, aby wymusić jego przyjęcie bez głosowania.



Ustawa imigracyjna była kluczowym elementem prób Macrona pokazania, że ​​może być bardziej rygorystyczny na tej płaszczyźnie oraz w kwestiach prawa i porządku, jednocześnie pozostawiając drzwi Francji otwarte dla zagranicznych pracowników, którzy, według niego, mogą pomóc francuskiej gospodarce.

Liberalny obóz prezydenta nie ma jednak większości w Zgromadzeniu Narodowym, stąd trudności z przyjęciem ustawy zawierającej przepisy, które silna lewicowa opozycja uznaje za zbyt restrykcyjne. Nie zadowalają one jednak także antyimigracyjnego Zgromadzenia Narodowego Marine Le Pen.



Rząd przedstawił projekt ustawy jako niezbędny do łatwiejszego wydalania imigrantów popełniających przestępstwa. Jeden z przepisów znosi zakaz wydalania tego rodzaju imigrantów, którzy przybyli do Francji przed ukończeniem 13 roku życia, jak miało to miejsce w przypadku urodzonego w Rosji islamistycznego fanatyka, który w październiku zamordował francuskiego nauczyciela.

Inne przepisy, które były przedmiotem gorącej debaty, dotyczyły tego, czy migranci spoza UE powinni nadal uzyskiwać dostęp do bezpłatnej opieki medycznej we Francji.

Z drugiej strony celem rządu jest ułatwienie legalizacji pracowników w branżach cierpiących na niedobory siły roboczej, takich jak branża gastronomiczna.



Kwestia imigracji stała się we Francji jeszcze bardziej gorąca po masowych zamieszkach, jakie wybuchły w lecie w dzielnicach zamieszkanych przez imigrantów bądź potomków imigrantów, po zastrzeleniu przez policjanta nastolatka na przedmieściu Paryża.

france24.com/kresy.pl