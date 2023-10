Prezydent Niemiec wzywa do ograniczenia imigracji. Chce limitu przyjazdów

Potrzebujemy limitu przyjazdów, nie ma co do tego wątpliwości – oświadczył prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, odnosząc się do konieczności ograniczenia imigracji.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier był gościem niemieckiej telewizji ARD. Opowiedział się za ograniczeniem napływu migrantów do Niemiec. “Potrzebujemy limitu przyjazdów, nie ma co do tego wątpliwości” – powiedział, cytowany we wtorek przez Deutsche Welle.

Wyraził opinię, że ograniczenie to można ostatecznie osiągnąć tylko wtedy, gdy Niemcy wprowadzą kontrole na swoich granicach z innymi państwami członkowskimi.

Niemiecki prezydent uważa, że konieczne jest także wprowadzenie na granicach procedur sprawdzających dla osób, które nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na azyl, tak by od razu z granicy mogły być deportowane.

“Jeśli uda nam się wprowadzić tę regulację we właściwy sposób, a dzięki Bogu w międzyczasie jesteśmy na dobrej drodze, liczba przyjazdów do Niemiec również spadnie” – podkreślił niemiecki prezydent.

Steinmeier opowiedział się za wspólnym działaniem władz federalnych, krajów związkowych i lokalnych.

W ubiegłym tygodniu minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser, w nawiązaniu do wcześniejszych, nieoficjalnych zapowiedzi, ogłosiła zaostrzenie kontroli policyjnych na granicy z Polską i Czechami. Mato związek ze wzrostem liczby nielegalnych imigrantów.

dw.com / Kresy.pl