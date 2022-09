Węgrzy stworzyli połączenia lotnicze z miastami na swoich historycznych Kresach

Prywatne węgierskie linie lotnicze mają ambicje zbudowania gęstszej siatki połączeń lotniczych w Europie Środkowej.

Aeroexpress Regional to nowy start-up zarejestrowany na Węgrzech przez przedsiębiorstwo wykonujące od ponad 30 lat regularne usługi lotnicze w Finlandii. Plany działania ujawnił węgierskiemu portalowi gospodarczemu vg.hu Dániel Somogyi-Tóth – współwłaściciel firmy. Węgrzy mają ambicję stworzenią siatki linii lotniczych łączących miasta Europy Środkowej.

Aeroexpress Regional rozpoczęły od lotów na linii Budapeszt-Kluż Napoka i Budapeszt-Târgu Mureș z międzylądowaniem w Debreczynie. Samoloty wystartowały do pierwszych podróży w piątek. Oba miasta leżą w Rumunii na kresach historycznych Węgier i są licznie zamieszkane przez kresowych Węgrów.

Inicjatywa jest realizowana we współpracy z węgierskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu oraz operatorem międzynarodowego lotniska w Debreczynie. To drugie co do wielkości miasto Węgier, położone przy granicy z Rumunią. Loty na wspomnianej trasie mają odbywać się w poniedziałki, środy i piątki. Wykorzystywane będą samoloty Embraer 120 ER. Koszt biletu będzie wahał się w granicach 30-90 euro.

Debreczyńskie lotnisko wygrało w konkursie na grant na rozwój lotów, dzięki któremu może wesprzeć projekt, wyjaśnił Somogyi-Tóth. Zarząd dysponuje nawet hydroplanami i chce wykorzystać je do przywrócenia krajowych połączeń z jeziorem Balaton i torem wodnym na Dunaju.

Relacjonujący te plany portal Daily News Hungary przypomniał, że narodowe linie lotnicze Węgier Malév przestały istnieć jeszcze w 2012 r. Budapeszt stał się za to bazą potentata w sektorze niskokosztowych połączeń lotniczych Wizz Air.

dailynewshungary.com/kresy.pl