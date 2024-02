Fidesz zbojkotował sesję parlamentu, na której miano ratyfikować członkostwo Szwecji w NATO

Rządząca na Węgrzech partia Fidesz zbojkotowała sesję parlamentu zwołaną przez opozycję w celu ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO – poinformował w poniedziałek The Guardian.

Amerykański ambasador w Budapeszcie David Pressman powiedział dziennikarzom po sesji: „Przystąpienie Szwecji do NATO jest kwestią, która bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych i wpływa na bezpieczeństwo całego naszego sojuszu”.

„Premier zobowiązał się do zwołania parlamentu i wezwania parlamentu do podjęcia działań przy najbliższej możliwej okazji. Dzisiaj była ku temu okazja – nie możemy się doczekać, aby uważnie się temu przyjrzeć” – dodał amerykański dyplomata.

„Swoją dzisiejszą obecnością chcieliśmy pokazać naszą solidarność ze Szwecją i szwedzkim ambasadorem w Budapeszcie w ich dążeniu do przyłączenia się do NATO w tak trudnym i wymagającym dla świata czasie. Mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej” – powiedział jeden z europejskich dyplomatów, pod warunkiem zachowania anonimowości.

„Nie wiedzieliśmy, które strony będą obecne na posiedzeniu, dlatego jedynym przekazem, jaki chcieliśmy przekazać, była nasza solidarność na rzecz zwiększania naszego bezpieczeństwa w regionie” – dodał europejski dyplomata.

Przypomnijmy, premier Szwecji Ulf Kristersson zgodził się spotkać ze swoim węgierskim odpowiednikiem Viktorem Orbánem, aby omówić wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO i inne kwestie dwustronne.

W liście do Orbána Kristersson przyjął zaproszenie, które otrzymał na początku tego tygodnia i zaproponował zorganizowanie spotkania w Brukseli w przyszłym tygodniu.

„Zgadzam się z Państwem, że przydałby się intensywniejszy dialog między naszymi krajami” – podkreślił premier Szwecji.

23 stycznia premier Węgier Viktor Orbán zaprosił premiera Szwecji Ulfa Kristerssona do Budapesztu w celu omówienia wniosku Szwecji o członkostwo w NATO.

Turecki parlament w głosowaniu ratyfikował dokument dotyczący akcesji Szwecji do NATO, większością głosów w stosunku 287 „za” do 55 „przeciw”. To znaczący krok na drodze tego skandynawskiego kraju do członkostwa w Sojuszu. Przedstawiciele partii rządzącej w Turcji tłumaczyli, że kluczowe znaczenie dla wyniku głosowania miało zaostrzenie przez rząd w Sztokholmie stanowiska względem kurdyjskich bojowników.

„Jesteśmy dziś o krok bliżej od stania się pełnoprawnym członkiem NATO” – skomentował w mediach społecznościowych wyniki głosowania szwedzki premier, Ulf Kristersson. Pozytywne stanowisko zajęły też Stany Zjednoczone.

Ratyfikacja formalnie wchodzi w życie wraz z oficjalnym opublikowaniem dokumentu, co miałoby nastąpić bardzo szybko.

Kresy.pl/The Guardian