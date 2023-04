Rosyjskie Centrum Kultury i Nauki w stolicy Cypru zaatakowane [+VIDEO]

Rosyjskie Centrum Kultury i Nauki w stolicy Cypru – Nikozji zostało zaatakowane przez nieznanych sprawców. Ktoś obrzucił je tak zwanym “koktajlem Mołotowa”.

Informację o środowym pożarze podała rosyjska agencja Interfax. Portal Radia Wolna Europa przytacza wypowiedź kierowniczki Centrum Aliny Radczenko, według której pożar był skutkiem rzucenia w budynek butelką z łatwopalną cieczą. “Rozległy się dwa silne uderzenia, pali się ściana i dach. Ludzie zostali ewakuwani. Policja otoczyła budynek. Na miejscu pracują strażacy” – przekazała Radczenko. Według doniesienia Interfaxu pożar został już ugaszony.

Portal Wiedomosti uściśla, że trzaski, po których zaczął się pożar były słyszalne około godz. 11.30 czasu warszawskiego.

Jak zaznacza ukraińska agencja informacyjna UNIAN, także pisząca o incydencie, na razie brak komentarzy ze strony władz i służb cypryjskich. Inaczej Wiadomosti, które twierdzą, że uzyskały komentarz miejscowej straży pożarnej, która jednak jest dopiero w trakcie ustalania przyczyny zapłonu.

Nagranie pożaru zamieściła na swoim kanale na Telegramie rosyjska telewizja RBK. Na Twitterze inne nagrania zdarzenia zamieścił profil Nexta. Z nagrań wynika, że pożar przybrał duże rozmiary obejmując kilka pięter gmachu. Radio Wolna Europa twierdzi, że był on właśnie remontowany. Radczenko przyznała, że zniszczenia są znaczne.

In Nicosia, Cyprus, the building of the Russian Center for Science and Culture was on fire.

According to eyewitnesses, Molotov cocktails were thrown into it.

At the moment, the fire in the building is extinguished and there are no victims. pic.twitter.com/qmt93DMXUf

— NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2023