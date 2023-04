Rosyjscy hakerzy przyznali się do ataku na strony internetowe parlamentu Finlandii

We wtorek, w dniu oficjalnego przystąpienia Finlandii do NATO, padły strony internetowe parlamentu oraz przedsiębiorstwa transportu miejskiego w Helsinkach. Celem ataków były też m.in. witryna premier Sanny Marin oraz Centrum Badań Technologicznych – podkreśla agencja STT. Rosyjska grupa hakerów przyznała się do ataków.

We wtorek strony internetowe parlamentu Finlandii, przedsiębiorstwa transportu miejskiego w Helsinkach, premier Sanny Marin oraz Centrum Badań Technologicznych, zostały zaatakowane. Do zawieszenia działania tych serwisów przyznała się rosyjska grupa hakerów – pisze w środę portal WNP, powołując się na fińska agencję informacyjną STT. „Uderzyliśmy w stronę fińskiego parlamentu, ponieważ rusofobiczne władze przyłączyły dziś kraj do NATO” – miała napisać grupa w serwisie Telegram.

Niektóre z zaatakowanych we wtorek serwisów zostały już przywrócone. Jednak część wciąż jest niedostępna lub działa z zakłóceniami.

Eksperci Krajowego Centrum Cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę, że ataki na strony internetowe fińskich instytucji czy firm są już dość typowym zjawiskiem. W lutym i marcu odnotowano ich około dwudziestu. Szkody spowodowane tymi atakami są zwykle „niewielkie”, a strony internetowe pozostają niedostępne przez jakiś czas.

We wtorek Finlandia oficjalnie stała się członkiem NATO – 31. krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Proces akcesyjny zakończył się w kwaterze głównej NATO, wraz z przekazaniem przez fińskiego ministra spraw zagranicznych, Pekka Haavisto, dokumentów ratyfikacyjnych sekretarzowi stanu USA – Antony’emu Blinkenowi.

Sekretarz generalny Sojuszu, Jens Stoltenberg zaznaczył, że „Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie”. Dodał, że rosyjski prezydent Władimir Putin „chciał raz na zawsze zamknąć drzwi NATO”, ale osiągnął odwrotny cel do zamierzonego.

wnp.pl / Kresy.pl