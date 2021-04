Były prezydent Estonii chce zakazu wjazdu dla Rosjan

Były prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves zasugerował by wprowadzić całkowity zakaz wjazdu Rosjan do Unii Europejskiej.

Ilves wypowiedział się w niedzielę na Twitterze. „Może powinno być „time out” dla każdej wizyty z Rosji i mam na myśli *każdą*. Aż do wtargnięcia na Krym ci ludzie arogancko domagali się ruchu bezwizowego z UE. Po prostu zamroźcie wizy za wyjątkiem szczególnych przypadków rodzinnych. Stawką jest bezpieczeństwo Europy. Dość.” – napisał polityk sprawujący funkcję prezydenta Estonii w latach 2006-2016.

Maybe there should be a „time out” for any and I mean *any* visits from Russia.

Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.

Just freeze visas except for family emergencies.

It is Europe’s security at stake.

Enough.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021