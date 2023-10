Szef amerykański w Izraelu – zapewnił o poparciu dla Tel Awiwu

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył w czwartek do Izraela, aby pokazać poparcie dla jego ofensywy przeciwko Palestyńczykom.

Szef amerykańskiej dyplomacji chciał swoją wizytą okazać solidarność z Izraelczykami, ale zapobiec rozprzestrzenianiu się wojny i nalegać na uwolnienie zakładników, w tym obywateli amerykańskich, jak podaje za Reuterem portal Middle East Monitor. Blinken ma także odwiedzić Jordanię, na najbardziej proamerykańskie państwo arabskie, które może być bazą dla ewentualnych operacji militarnych USA.

Po przybyciu do Tel Awiwu szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się z izraelskim premierem Binjaminem Netanjahu. “Jesteśmy tutaj” – powiedział dwukrotnie Blinken zapewniając rozmówcę o wsparciu dla Izraela. „Jesteśmy zdeterminowani, aby upewnić się, że Izrael otrzyma wszystko, czego potrzebuje do obrony” – zacytował portal The New Arab.

We are here. We are not going anywhere”

