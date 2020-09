Od 2024 roku film bez LGBT lub innych „niedostatecznie reprezentowanych grup” nie dostanie Oscara

Od 2024 roku statuetki Oscara nie uzyska film, który nie spełni wyśrubowanych wymagań pod względem „różnorodności”.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opracowała kryteria, którym od 2024 roku będą musiały sprostać filmy, aby dostać nominację do Oscara w kategorii „Najlepszy film”. Ma to sprawić, że widzowie zobaczą na ekranach „większą różnorodność” i reprezentację takich grup jak kobiety, osoby czarnoskóre, LGBT czy niepełnosprawni.

Jak podało w środę Vanity Fair, zgodnie z nowymi zasadami od 2024 roku nominację na „Najlepszy film” będą mogły uzyskać tylko te dzieła, które spełnią wymagania co najmniej dwóch z czterech kategorii: A, B, C i D.

Film trafi do kategorii A, jeśli spełni jedno z poniższych kryteriów: 1) aktor grający główną rolę, bądź ważni aktorzy drugoplanowi będą pochodzić z „niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej”. Jako taką wymieniono Azjatów, Latynosów, Czarnych/Afroamerykanów, Indian, przedstawicieli Bliskiego Wschodu, rdzennych mieszkańców wysp na Pacyfiku itp; 2) Co najmniej 30 proc. wszystkich aktorów odgrywających drugorzędne i pomniejsze role będzie należeć do co najmniej dwóch z następujących grup (również nazwanych „niedostatecznie reprezentowanymi”): kobiety, grupa rasowa lub etniczna, LGBTQ+ oraz osoby upośledzone poznawczo lub fizycznie; 3) Główny wątek filmu będzie koncentrował się na temacie kobiet, grup rasowych lub etnicznych, LGBTQ+ lub osób upośledzonych poznawczo czy fizycznie.

Kategorię B otrzymają filmy, których część twórców należy do „niedostatecznie reprezentowanych grup”. Kryterium to będzie można spełnić, gdy co najmniej dwie osoby na stanowiskach kreatywnych zarządzających będzie pochodziło z takich grup jak kobiety, grupa rasowa lub etniczna, LGBTQ+ lub osoby upośledzone poznawczo lub fizycznie; a co najmniej jedna będzie należała do wymienionej wyżej „niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej”. Inna możliwość to zatrudnienie co najmniej 6 osób z „niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej” w ekipie technicznej. Kategoria B będzie przysługiwała też filmom, których co najmniej 30 proc. ekipy to kobiety, reprezentanci grup rasowych lub etnicznych, LGBTQ+ oraz osoby upośledzone poznawczo lub fizycznie.

Podobne wymagania będą obowiązywać przy kwalifikowaniu do kategorii C i D, przy czym C wiąże się z wymaganiami odnośnie firm zajmujących się dystrybucją i finansowaniem filmu, a D dotyczą studia i/lub wytwórni filmowej.

Opracowując nowe zasady Akademia wzorowała się na na podobnych wymaganiach stawianych przez British Film Institute przy kwalifikowaniu filmów do finansowania oraz przez Brytyjską Akademię Filmu i Telewizji w niektórych kategoriach nagrody BAFTA.

Kresy.pl / vanityfair.com