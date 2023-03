Szarża konnej policji i armatki wodne przeciw protestującym w Izraelu [+VIDEO]

Po tygodniach protestów przeciwko forsowanej przez rząd Binjamina Netanjahu reformie wymiaru sądownictwa, w Tel Awiwie doszło do starcia.

W ramach protestu przeciwnicy działań prawicowego rządu zablokowali w środę przebiegającą przez Tel Awiw drogę szybkiego ruchu. Siły bezpieczeństwa uznały to za działanie niedopuszczalne i ruszyły na manifestantów. Telewizja France24 twierdzi, że użyto przeciw nim zasobników z gazem łzawiącym oraz armatki wodnej.

Israeli police fired stun grenades and clashes broke out in Tel Aviv during a nationwide ‘day of disruption.’ Protests against the government’s plans to reform the court system has now drawn concern from Western allies about the health of Israeli democracy https://t.co/WbBmc2qHcH pic.twitter.com/1Pl0dsdsZN

— Reuters (@Reuters) March 1, 2023