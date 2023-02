Pogromy Palestyńczyków po zabójstwie żydowskich osadników [+VIDEO]

W ciągu ostatniej doby doszło do wielu ataków na Palestyńczyków i ich mienie na Zachodnim Brzegu Jordanu. Przeprowadzali je izraelscy żołnierze i żydowscy osadnicy.

Do masowych ataków na Palestyńczyków doszło w rejonie miasta Nablus, szczególnie w miejscowościach Huwara, Zaatara, Burin and Asira al-Kiblija, jak podała za Palestyńskim Czerwonym Półksiężycem telewizja Al Jazeera. Według niego ofiarą przemocy padło około 390 ludzi, co skłoniło je do mówienia o „pogromie”.

37-letni Palestyńczyk zidentyfikowany jako Samih al-Aktasz został postrzelony w brzuch w niedzielę wieczorem przez osadników chronionych przez armię izraelską we wsi Zaatara. Ojciec pięciorga dzieci pięć dni temu wrócił z Turcji, gdzie pomagał jako wolontariusz ofiarom wielkiego trzęsienia ziemi sprzed trzech tygodni. Zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Większość Palestyńczyków została poszkodowana przez gaz łzawiący, którego zasobniki były wystrzeliwane przez armię izraelską, a także od wdychania dymu z pożarów wznieconych przez osadników.

Media palestyńskie donosiły o pchnięciach nożem i atakach z użyciem metalowych prętów i kamieni. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jedna osoba trafiła do szpitala po tym, jak została uderzona kamieniem w głowę, co spowodowało pęknięcie czaszki. Kolejna osoba została uderzona metalowym prętem w twarz.

Według Saddama Omary z Huwary żydowscy osadnicy niszczyli i podpalali sklepy, supermarkety, domy, drzewa, samochody, garaże samochodowe. Podpalali też domy mieszkalne. Według Al Jazeery łącznie około 30 budynków mieszkalnych.

Pogrom on Huwara! #Israeli settlers are beating up & stabbing Palestinians, burning dozens of cars, shops, homes & farms. They attacked 3 ambulances. Over 100 Palestinians wounded.

IDF placed the town under siege. Not a word from Israel’s gov!

Zero international condemnations! pic.twitter.com/FEBHsSc9hQ — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) February 26, 2023

What the israelis did to the Palestinians in Huwara was deplorable, evil, feral, inhumane & barbaric terrorism; let’s not mince words #Backward pic.twitter.com/rjQvzX54UE — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) February 27, 2023

Pogrom jest odwetem osadników za śmierć dwóch z nich, którzy zostali w niedzieli zastrzeleni w Huwarze przez Palestyńczycy. Zamordowani to dwudziestokilkuletni bracia z nielegalnego osiedla żydowskiego Har Bracha położonego na południe od Nablusu. Z kolei zamach ten mógł być rewanżem za środowy rajd izraelskiej armii w Nablusie, w skutek którego zginęło kilku Palestyńczyków, w tym przypadkowi cywile.

Liczba Palestyńczyków zabitych przez siły izraelskie i żydowskich osadników na palestyńskich terytoriach okupowanych od początku 2023 roku przekroczyła już 6o, w tym 13 dzieci. W 2022 r. z rąk Izraelczyków zginęło 171 Palestyńczyków.

Izraelczycy zajęli Zachodni Brzeg Jordanu i wschodnią Jerozolimę w toku rozpoczętej przez nich wojny z państwami arabskimi w 1967 roku i rozpoczęli od razu akcję żydowskiego osadnictwa na tych terenach.

Budowa tych osiedli jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ, a zdecydowana większość państw uznaje je za nielegalne. Obecnie około 700 tysięcy Żydów, to jest 10 proc. populacji żydowskiej populacji w Izralu, żyje na tych dwóch okupowanych obszarach.

aljazeera.com/kresy.pl