Władze Białorusi chcą ograniczyć używanie plastikowych butelek

Władze Białorusi planują zakazać używania plastikowych butelek o objętości większej niż jeden litr. To część proekologiczego trendu w polityce w kwestii gospodarowania odpadami.

„Na Białorusi planują wycofać się z plastikowych opakowań dla napojów o objętości powyżej 1 l.” – podała we wtorek białoruska, państwowa agencja informacyjna BelTa. Agencja powołuje się na informacje Wadima Diemki, naczelnika w Urzędzie do Spraw Gospodarowania Odpadami podlegającym białoruskiemu Ministerstwu Środowiska. To jedno z działań podejmowanych w ramach szerszej agendy określonej przez decyzję Rady Ministrów z dnia 13 stycznia bieżącego roku określającej plan etapowego przechodzenia na ekologiczne rodzaje opakowań.

„Planuje się stosowanie dla rozlewu napojów alkoholowych, niskoalkoholowych opakowań o pojemności nie większej niż 1 litr. Myślę, że zostanie to zrealizowane do końca nowej pięciolatki, albo i szybciej, w tym celu potrzebna jest zmiana parametrów technicznych” – powiedział Diemko. Jako przykład białoruski urzędnik wskazywał przepisy funkcjonujące od 2017 r. w Rosji, które zabraniają rozlewania alkoholu do butelek plastikowych o objętości większej niż 1,5 l.

Od 2021 r. mają na Białorusi obowiązywać także inne ograniczenia na używanie tworzyw sztucznych. Jak poinformował Diemko jego urząd w konsultacji z innymi organami administracji już przygotowuje spis opakowań wytworzonych z polimerów, które nie będą mogły być stosowane od przyszłego roku. Przepisy mają zmierzać do całkowitego wyeliminowania tego rodzaju materiałów z obrotu. Urzędnik podkreślił, że rezygnacja z nieekologicznych materiałów jest trendem ogólnoświatowym i władze Białorusi ten trend popierają.

W ramach polityki ekologicznej rząd Białorusi przygotował też przepisy mające stworzyć sprawny system odzyskiwania i powtórnego wykorzystywania opakowań szklanych i metalowych.

