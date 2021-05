Kolejne tysiące ton odpadów z Niemiec trafią do Polski

Jak informuje serwis nj24.pl, mimo protestów mieszkańców Pogórza Izerskiego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał kolejne decyzje zezwalające na wwóz do Polski 74 tys. ton odpadów z Niemiec. Odpady te mają trafić do Proszowej oraz Rębiszowa.

O decyzji GIOŚ poinformowano parę dni temu na stronie urzędu miejskiego w Mirsku. Według lokalnych mediów, mieszkańcy Rębiszowa i Proszowej, a także Przecznicy, Gierczyna i innych miejscowości Pogórza Izerskiego, obawiający się wwożenia kolejnych ton odpadów, są zszokowani tą sytuacją. Twierdzą, że nikt się z nimi nie liczy, bo stawiają tu na agroturystkę i liczą na przyjazdy np. rodzin z dziećmi. Obawiają się, że jeśli drogi znów będą niszczone przez liczne ciężarówki, wiozące tony niemieckich śmieci, to ludzie nie przyjadą.

Zaskoczenia nie kryją przedstawiciele Odnowy – Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mirsk. Przypomnijmy, że na początku października 2020 roku mieszkańcy Mirska i okolic zorganizowali protest pod hasłem „Stop odpadom z Niemiec”. W manifestacji udział wzięli politycy samorządowi oraz parlamentarzyści Konfederacji, SLD, Zielonych i KO. Jak informowaliśmy, do Polski miało trafić dokładnie 40 tys. 500 ton odpadów pochodzących z Niemiec, tzw. pyłów gazów odlotowych z kominów hut i fabryk. Zgodę na wwóz firmie Eigenschen Trocken – und Umwelttechnik GmbH wydał Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Odbiorcą odpadów jest firma PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o. o. mająca siedzibę w Rębiszowie (woj. dolnośląskie).

Wydawało się, że przez protesty racje mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę – sprawie obiecali przyjrzeć się urzędnicy z Ministerstwa Klimatu. Teraz okazuje się, że GIOŚ wydał dwie nowe decyzje (datowane na 11 maja br.) i zgodę na wwóz łącznie 74 tys. ton odpadów. Mają to być rdzenie form odlewniczych uszkodzonych lub zużytych po procesie odlewania oraz zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego i odpadów z materiałów ceramicznych. Odpady mają trafić do nieczynnych wyrobisk poeksploatacyjnych w Rębiszowie oraz Proszowej. Proces ten jest oficjalnie kwalifikowany jako odzysk, a nie składowanie.

Według treści dokumentów cytowanych przez nj24.pl, pierwsza decyzja dotyczy przywozu 20 tys. ton uszkodzonych lub zużytych rdzeni i form odlewniczych, które mają trafić do wyrobiska poeksploatacyjnego w Proszowej. Zezwolenie, podobnie jak w ubiegłym roku, dotyczy niemieckiej firmy Eigensche Trocken- und Umwekttechnik GmbHm. Wypełnieniem wyrobiska, co sklasyfikowano jako odzysk odpadów, ma zająć się firma PRI- BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o.

Druga decyzja zezwala na wwóz 54 tys. ton zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego i odpadów materiałów ceramicznych do Rębiszowa. Dotyczy ona tych samych firm.

Wysyłający odpady jest uprawniony do maksymalnie 2800 transportów, przy czym GIOŚ podaje firmy spedycyjne, które mają zając się dowozem. Jak podano, pierwsza partia 20 tys. ton odpadów ma zostać dostarczona do Polski do 30 listopada 2021 roku. Druga, 54 tys. ton ma trafić do Polski do końca lutego przyszłego roku.

Jak informują przedstawiciele „Odnowy”, obecnie dokładnie badają kody odpadów, które mają być zwożone do Polski. Na razie nie ma decyzji w sprawie ewentualnych protestów, ale nie są one wykluczone.

