Ponad 40 tys. trujących odpadów przyjedzie z Niemiec do Polski

Odpady z Niemiec trafią na Dolny Śląsk. Na ich wwóz zgodził się Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Do Polski trafi dokładnie 40 tys. 500 ton odpadów pochodzących z Niemiec. Zgodę na wwóz firmie Eigenschen Trocken – und Umwelttechnik GmbH wydał Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

CZYTAJ TAKŻE: Ponad 16 ton odpadów z Norwegii nie wjechało do Polski. Zatrzymano nielegalny transport [+FOTO]

Odpady to pyły gazów gazów odlotowych, które zostaną przetransportowane do Rębiszowa koło Mirska w celu późniejszej utylizacji. Jak pisze „Przegląd Lubański” „w Niemczech jest zakaz składowania tego odpadu, a utylizacja zgodnie z wytycznymi środowiskowymi i opłaty środowiskowe są niezwykle kosztowne, dlatego producenci szukają rynków, gdzie można robić to dużo taniej. Pyły oznaczone są kodem 10 09 10 zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (OJ L. 203, 28. 07. 2001, p.18) oraz niewymienione w żadnym z załączników do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.