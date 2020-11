Po podwyższeniu opłat za wywóz śmieci wzrosła liczba dzikich wysypisk

W porównaniu do zeszłego roku obszar dzikich wysypisk śmieci w Polsce powiększył się o 28 proc. Zjawisko to można powiązać z podwyżkami cen za wywóz śmieci – informuje businessinsider.com.

Obszar dzikich wysypisk w Polsce od 2009 do 2017 roku się kurczył – z 6333 do 1412 tys. m2. W 2018 roku dzikie wysypiska zajmowały 1541 tys. m2, w ubiegłym roku 1868 wysypisk zajmowało już aż 1972 tys. m2. Stanowi to roczny wzrost o 28 proc.

Zjawisko to prawdopodobnie powiązane jest z regularnym podnoszeniem opłat związanych z wywozem śmieci. GUS podał, że w sierpniu br. ceny gospodarki odpadami były średnio o 50,5 proc. wyższe niż rok temu. Ponadto w wielu miastach wprowadzane są obecnie kolejne podwyżki.

Najwięcej nielegalnych wysypisk przybyło w ubiegłym roku w województwie śląskim, świętokrzyskim i lubelskim. W tym pierwszym wielkość dzikich wysypisk wzrosła o aż 428 proc. rok do roku do 454 tys. m2. W woj. świętokrzyskim wzrost był o 70 proc., w lubelskim – o 67 proc.

W Bytomiu wzrost wynosił rok do roku 360 proc. – o aż 172 tys. m2 do 220 tys. m2. W Lublinie było to 206 proc – o 53 tys. m2 do 79 tys. m2.

