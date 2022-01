Białoruś i Rosja przećwiczą konflikt z Polską, krajami bałtyckimi i Ukrainą

W lutym odbędą się wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. Jak powiedział Aleksandr Łukaszenko, Rosja i Białoruś przećwiczą „konfrontację z Polską, krajami bałtyckimi i Ukrainą”.

Jak podała w poniedziałek rosyjska agencja prasowa Interfax, w lutym br. odbędą się wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe. Poinformował o tym minister obrony Białorusi Wiktor Chrienin.

Według Chrienina plan wspólnych ćwiczeń sił zbrojnych opracowali ministrowie obrony Białorusi i Rosji. Manewry rozpoczną się w lutym, a ich dokładna data jest wciąż ustalana.

Belarus announced joint drills with Russia to be held in February aimed against Polish, Lithuanian and Ukrainian military build-up. Lukashenko: "Ukraine keeps concentrating its radical nationalists from the National Guard next to our border. They are even worse than NATO troops". pic.twitter.com/ESGkccZnDh

