Uchodźcy z Ukrainy dotarli do Japonii

Japonia przyjęła we wtorek kolejnych uchodźców z Ukrainy. Przylecieli wraz z szefem japońskiej dyplomacji z Polski.

Jak podała miejscowa agencja informacyjna Kyodo, we wtorek z Polski do Japonii przyleciała grupa 20 uchodźców z Ukrainy. W podróży japońskim samolotem rządowym towarzyszył im minister spraw zagranicznych azjatyckiego państwa Yoshimasa Hayashi, który przybył do Polski specjalnie po to, by koordynować przelot Ukraińców do swojego kraju.

Przed swoim powrotem Hayashi powiedział, że japoński rząd „wychodząc z humanitarnego punktu widzenia zapewni maksymalne wsparcie [uchodźcom z Ukrainy], którzy będą daleko od swojej ojczyzny, aby mogli spokojnie żyć w Japonii”.

Wsparcie to zakłada zapewnienie lokum, lekcji języka japońskiego oraz zatrudnienia, jak podaje Kyodo. Wsparcie takie zaplanowane jest na razie na okres sześciu miesięcy.

Spotykając się w poniedziałek z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, Hayashi zadeklarował, że jego państwo gotowe jest na przyjęcie „tak wielu ewakuowanych, jak to możliwe”. Jak dotychczas Japonia przyjęła, począwszy od 2 marca, 404 uchodźców z Ukrainy.

Jednak zgodnie ze swoją tradycją restrykcyjnej polityki imigracyjnej i azylowej nie należy się spodziewać, że liczba ta przybierze masowy wymiar. „To, czego żąda się od Japonii, to wsparcie ekonomiczne dla krajów akceptujących masowy napływ uchodźców, a nie przyjmowania ich” – wyjaśnił urzędnik rządowy, na którego powołuje się Kyodo. Wskazał on na możliwość rozszerzenia finansowej pomocy humanitarnej.

Tylko około 1 proc. wniosków o azyl jest corocznie akceptowanych przez władze Japonii, co jest przedmiotem krytyki organizacji pozarządowych z państw zachodnich. Według najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwości za rok 2020, spośród 3936 osób ubiegających się o azyl w Japonii, 47 osób zostało uznanych za uchodźców zgodnie z przepisami japońskiej kontroli imigracyjnej i prawa o uznawaniu uchodźców. Kolejnym 44 zezwolono na pobyt w Japonii ze względów humanitarnych, mimo że nie przyznano im statusu uchodźcy.

english.kyodonews.net/kresy.pl