Media: Chiny wprowadzą zachęty do rodzenia dzieci

Chińskie władze będą łagodzić „politykę dwojga dzieci” i wprowadzać zachęty do prokreacji. Skłania je do tego starzenie się społeczeństwa i kurcząca się liczba rąk do pracy – napisała w poniedziałek Polska Agencja Prasowa powołując się na chińskie media.

Według dziennika „China Daily” zmiany zwiastuje projekt nowej „pięciolatki” na lata 2021-2025 wraz z celami rozwojowymi dla Chin na następne 15 lat opublikowany na początku tego miesiąca po październikowej sesji plenarnej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Plan prawdopodobnie zostanie ogłoszony w przyszłym roku na sesji chińskiego parlamentu.

Eksperci, z którymi rozmawiał chiński dziennik, oczekują, że chińska polityka „dwojga dzieci” dotycząca planowania rodziny w kolejnych latach będzie ulegała dalszemu złagodzeniu, a rząd wprowadzi zachęty do prokreacji. Kontrola urodzin ma ulec rozluźnieniu oraz ma pojawić się wsparcie społeczne i ekonomiczne dla prokreacji.

„Przez większość ostatnich dziesięcioleci polityka planowania rodziny była bardziej restrykcyjna, a związana z nią polityka społeczna i ekonomiczna miała na celu zachęcanie do mniejszej liczby urodzeń” – powiedział „China Daily” Yuan Xin, wiceprezes Chińskiej Agencji Populacji. „Wraz ze złagodzeniem polityki planowania rodziny w ostatnich latach, polityki te wymagają dostosowania” – uważa Yuan.

„Potrzebne są dalsze badania i dyskusje na temat tego, kiedy ta polityka może zostać jeszcze bardziej złagodzona i do jakiego stopnia zostanie rozluźniona - czy wszystkie pary będą mogły mieć troje dzieci, czy też polityka planowania rodziny zostanie całkowicie zniesiona” – powiedział Lu Jiehua, profesor badań nad populacją na Uniwersytecie w Pekinie.

Do zmiany restrykcyjnej polityki kontroli urodzin skłania chińskie władze starzenie się społeczeństwa i spadek liczby rąk do pracy. W 2016 roku Chiny zrezygnowały z „polityki jednego dziecka” na rzecz „polityki dwojga dzieci”. To jednak nie zmieniło trendu spadającej liczby urodzin. Wskaźnik urodzeń w Chinach w 2019 roku był najniższy od 7 dekad a współczynnik dzietności spadł poniżej 1,7.

Kresy.pl / polsatnews.pl / global.chinadaily.com.cn