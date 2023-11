Bojkot McDonaldsa i Starbucksa w najludniejszym państwie muzułmańskim

W Indonezji – najludniejszym państwie muzułmanów ogłoszono społeczny bojkot amerykańskich sieci szybkiej obsługi, że względu na stosunek do konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Indonezyjczycy rozpoczęli bojkot McDonald’s i innych firm w połowie października, po tym jak McDonald’s Izrael ogłosił w mediach społecznościowych, że w czasie wojny z Hamasem rozdał izraelskiemu wojsku tysiące bezpłatnych posiłków. Oświadczenie to skłoniło kilka indonezyjskich organizacji, w tym Ruc Bojkotu Nieinwestowania i Sankcji (BDS), Zjednoczony Front Ludowy (FUB) i Front Obrońców Islamu (FPI), do wezwania do bojkotu McDonald’s i innych firm postrzeganych jako proizraelskie, w tym Starbucks i Burger King, zrelacjonowała we wtorek Al Jazeera.



Do bojkotu doszło pomimo tego, że McDonald’s Indonezja, należąca do PT Rekso Nasional Food, ogłosił w zeszłym tygodniu, że „udzielił pomocy humanitarnej o wartości 1,5 miliarda rupii indonezyjskich” czyli równowartości 96 tys. dolarów, aby wesprzeć Palestyńczyków.

Chociaż McDonald’s jest synonimem Stanów Zjednoczonych, jak opisuje Al Jazeera, większość jego restauracji na całym świecie należy do lokalnych właścicieli, a franczyzobiorcy w wielu krajach muzułmańskich wyrazili wsparcie dla Palestyńczyków i zobowiązali się do przekazania pieniędzy na wsparcie działań humanitarnych w Strefie Gazy.

Indonezja jest zamieszkana przez 275 mln ludzi, z których 87 proc. stanowią muzułmanie, co czyni tej kraj najludniejszych muzułmańskim państwem świata. Prezydent Indonezji Joko Widodo wzywał prezydenta USA Joe Bidena, aby zrobił więcej, aby położyć kres „okrucieństwom” w Gazie.

W niedzielę dziesiątki tysięcy Indonezyjczyków, w tym minister spraw zagranicznych Retno Marsudi oraz były gubernator Dżakarty i kandydat na prezydenta Anies Baswedan, zebrały się pod Pomnikiem Narodowym w Dżakarcie, aby wyrazić solidarność z Palestyńczykami i wezwać do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie. Ze względów bezpieczeństwa w dniu demonstracji zamknięto kilka restauracji McDonald’s i Starbucks znajdujących się w pobliżu pomnika.

W zeszłym tygodniu indonezyjska Rada Ulemów (MUI), najwyższa instytucja muzułmańskiego duchowieństwa w Indonezji, wydała fatwę uznającą za haram „wspieranie izraelskiej agresji przeciwko Palestynie lub partiom wspierającym Izrael, bezpośrednio lub pośrednio”. Chociaż zakres poparcia społecznego dla bojkotów jest niejasny, filia McDonald’s w Medan, która zwykle cieszy się sporym ruchem klientów, wydawała się znacznie cichsza niż zwykle podczas wizyty reportera Al Jazeery we wtorek i czwartek. Tamtejszy personel powiedział Al Jazeerze, że nie doświadczał typowego tłoku w porze lunchu i wieczoru, co skłoniło pracowników do mówienia o pewnej skuteczności bojkotu.

Starbucks mieszczący się w Focal Point Mall w Medan, gdzie zwykle panuje duży ruch był pusty, powiedział Al Jazeerze pracownik, który zastrzegł sobie anonimowość. „Zauważyliśmy, że było znacznie ciszej niż zwykle, choć nie możemy z całą pewnością powiedzieć, dlaczego tak się dzieje” – powiedział pracownik – „Może to wynikać z szeregu czynników, takich jak fakt, że w tej chwili nie mamy żadnych promocji.”

W oświadczeniu dla Al Jazeera firma McDonald’s Corporation z siedzibą w amerykańskim stanie Illinois stwierdziła, że jest „przerażona dezinformacją i niedokładnymi doniesieniami dotyczącymi naszego stanowiska w odpowiedzi na konflikt na Bliskim Wschodzie”. McDonald’s oświadczył, że nie finansuje ani nie wspiera żadnych rządów zaangażowanych w konflikt, a wszelkie działania lokalnych partnerów biznesowych zostały podjęte niezależnie, bez zgody i aprobaty koncernu. „Jesteśmy całym sercem ze wszystkimi społecznościami i rodzinami dotkniętymi tym kryzysem” – stwierdziła firma. „Brzydzimy się jakąkolwiek przemocą i stanowczo sprzeciwiamy się mowie nienawiści i zawsze z dumą otwieramy nasze drzwi dla wszystkich. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom w regionie, jednocześnie wspierając społeczności, w których działamy.” – twierdzi koncern.