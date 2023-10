Ambasador Izraela krytykuje pro-palestyński marsz w Warszawie[+FOTO/VIDEO]

W Warszawie odbyła się demonstracja solidarności z Palestyńczykami, której uczestnicy wymachiwali transparentami i skandowali hasła potępiające “izraelskie ludobójstwo w Gazie”.

Ambasador Izraela w Polsce potępił marsz ze względu na „rażący antysemityzm”, wskazując na jeden z plakatów z napisem „Utrzymuj świat w czystości” obok wizerunku izraelskiej flagi wyrzucanej do kosza.

“Pro-Palestinians” in #Warsaw today. Polish authorities must stop this blatant #Antisemitism before it gets out of control.

Warszawa dzisiaj. Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu.#NeverAgainIsNow #HamasisISIS pic.twitter.com/QPKAgHneMj — Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) October 21, 2023

Plakat został skrytykowany także przez wiceministra Jabłońskiego. “To absolutnie nie powinno mieć miejsca. Transparenty wzywające do nienawiści ze względów narodowościowych / etnicznych to złamanie prawa – i podstawa do rozwiązania zgromadzenia”.

To absolutnie nie powinno mieć miejsca. Transparenty wzywające do nienawiści ze względów narodowościowych / etnicznych to złamanie prawa – i podstawa do rozwiązania zgromadzenia. Odpowiedzialność za brak reakcji spada na @trzaskowski_ i władze m. st. Warszawy. W przypadku… https://t.co/MxCxoiELDd — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) October 21, 2023

Na dużym banerze można było przeczytać: „Od rzeki do Morza Palestyna będzie wolna”.

Wśród uczestników był ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa.

“You don’t know what is Hamas? Yeah, I don’t know” Our correspondent from the scene of the anti-Israel rally, which was held today in #Warsaw, spoke to the protesters. pic.twitter.com/UgLndFfeLw — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2023

