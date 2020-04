Australia: Sąd Najwyższy uniewinnił b. skarbnika Watykanu skazanego za rzekome molestowanie seksualne

Po 13 miesiącach spędzonych za kratkami były skarbnik Watykanu kardynał George Pell opuści więzienie dla najgroźniejszych przestępców, gdzie trafił za rzekome molestowanie seksualne. We wtorek uniewinnił go Sąd Najwyższy Australii.

Kard. Pell został skazany 13 marca 2019 roku przez sąd stanu Wiktoria na 6 lat więzienia za molestowanie dwóch 13-letnich chórzystów, do którego miało dojść w 1996 roku w katedrze świętego Patryka w Melbourne. Kard. Pell był w tym czasie metropolitą tego miasta. W sierpniu 2019 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok skazujący w mocy. W trakcie procesu hierarcha nie przyznawał się do winy. 78-letni purpurat, któremu w międzyczasie Watykan zabronił publicznego sprawowania posługi i kontaktów z nieletnimi, trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze.

We wtorek siedmiu sędziów australijskiego Sądu Najwyższego jednomyślnie zgodziło się, że ława przysięgłych w czasie procesu powinna była powziąć wątpliwości do co winy kard. Pella. Sędziowie wskazali na wątpliwości odnośnie wiarygodności zeznań jednego z rzekomo molestowanych chórzystów, które były jedynym dowodem w sprawie. Kard. Pell miał molestować obu chłopców w zakrystii po mszy, podczas gdy, jak wskazano, w tym czasie w zakrystii panuje duży ruch. Zeznaniom tym zaprzeczały relacje 20 świadków powołanych przez obronę. Nie wzięto też pod uwagę, że druga rzekoma ofiara przed śmiercią przyznała, że nie była molestowana.

Uniewinnienie kard. Pella jest prawomocne i ostateczne. Wkrótce ma on opuścić więzienie.

Watykan we wtorek oświadczył, że „z zadowoleniem” przyjął uniewinnienie byłego skarbnika Watykanu. Na profilu papieża Franciszka na Twitterze zamieszczono też wpis, w którym papież przypomniał o skazaniu Jezusa na śmierć, mimo iż był on niewinny. „Módlmy się dzisiaj wspólnie za wszystkie osoby, które cierpią z powodu niesprawiedliwego wyroku…” – napisano w twicie.

Kresy.pl / pch24.pl / Reuters / dpa