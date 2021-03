Australia: pierwszy lot bezzałogowca Loyal Wingman ATS [+VIDEO]

W Australii odbył się pierwszy lot bez­za­ło­go­wego apa­ratu lata­ją­cego zbu­do­wa­nego przez koncern Boeing w ramach pro­jektu Loyal Wingman ATS.

Próbę powietrzną drona przeprowadził Boeing Australia wraz z Królewskimi Australijskimi Siłami Powietrznymi. Bezzałogowiec ten ma być podstawą dla opracowywanego przez Boeinga globalnego systemu Boeing Airpower Teaming System (ATS). To pojazd latający sterowany przez sztuczną inteligencję, współpracujący z innym samolotem. Jest on opracowywany na globalny rynek obronny.

W czasie pierwszego lotu, dron leciał po zaprogramowanym wcześniej kursie z różną prędkością i na różnych wysokościach, żeby ocenić funkcjonalność lotu i to, jak radzi on sobie w powietrzu. Lot był monitorowany przez pilota testowego Boeinga z naziemnego centrum sterowania na poligonie Woomera. Nie sprecyzowano daty testu, poinformowano o nim w poniedziałek.

See the historic moment for Australia, @AusAirForce and our team as the #LoyalWingman uncrewed aircraft takes to the skies for the first time. #AirpowerTeaming pic.twitter.com/uU1jHm3jIK

— Boeing Australia (@BoeingAustralia) March 2, 2021