Australia: polscy dyplomaci ratujący Żydów pominięci na wystawie Jad Waszem. Ambasada RP protestuje

Wystawa o dyplomatach ratujących Żydów podczas II wojny światowej zaprezentowana w ubiegłym tygodniu przez Jad Waszem w parlamencie stanu Queensland w Australii pomija Polaków – informuje PAP. Już rok temu ambasador RP zwracał na to uwagę stronie izraelskiej, ale mimo to wystawy nie poprawiono.

Jak podaje PAP, objazdowa wystawa została przygotowana przez instytut Jad Waszem na zlecenie izraelskiego MSZ. W zeszłym tygodniu zaprezentowano ją w Brisbane, w siedzibie parlamentu stanu Queensland. Na wystawę strona izraelska zaprosiła m.in. premier stanu Queensland i członków stanowego parlamentu.

Jak zauważył ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski, wystawa zaprezentowana w Brisbane pomija udział polskich dyplomatów w ratowaniu Żydów. „Okazało się, że są na niej dyplomaci uznani za Sprawiedliwych ze wszystkich krajów z wyjątkiem jednego – Polski. (…) Są tam nawet dyplomaci z krajów Osi, krajów kolaborujących, więc jest wrażenie, że niemal na całym świecie byli dyplomaci ratujący Żydów, tylko nie było polskich” – stwierdził Kołodziejski cytowany przez PAP.

Pominięcie polskich dyplomatów przez autorów wystawy jest tym bardziej rażące, że polska ambasada już na początku ubiegłego roku zwracała stronie izraelskiej na to uwagę. Wystawę pokazywano wówczas w parlamencie Nowej Południowej Walii w Sydney.

Ambasada Izraela tłumaczyła wówczas, że na wystawie prezentowani są wyłącznie dyplomaci uznani za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, w związku z tym nie wspomina ona o Aleksandrze Ładosiu z tzw. grupy berneńskiej. Natomiast nieobecność innego dyplomaty z tej grupy, Konstantego Rokickiego, miała wynikać z faktu, że został on uznany za Sprawiedliwego już po przygotowaniu wystawy. Izraelscy dyplomaci nie potrafili jednak wówczas wyjaśnić, dlaczego wystawa nie wspomina o innych polskich dyplomatach uznanych za Sprawiedliwych – Henryku Sławiku i Janie Karskim.

Strona izraelska zapewniała w 2020 roku polskich dyplomatów, że wystawa zostanie poprawiona, jednak tak się nie stało. W związku z tym ambasada RP w Australii złożyła protest w tej sprawie.

„O ile rok temu z pewną rezerwą, ale jednak przyjmowałem argument, że to może być efekt zaniedbania czy pomyłki, to teraz już nie ma takich argumentów, zwłaszcza że – jak zapewniali dyplomaci izraelscy – zgłaszali oni sprawę do swojego MSZ” – mówi ambasador Kołodziejski.

