Turcy chcą zainwestować w Uzbekistanie miliardy dolarów

Turecka firma Cengiz Holding przedstawiła prezydentowi Uzbekistanu Szawkatowi Mirzijojewowi plany realizacji projektów o łącznej wartości ponad 5 miliardów dolarów.

Informację taką podał, za administracją prezydenta Uzbekistanu, portal Fergana. Prezes Cengiz Holding – Mahmet Cengiz był 8 sierpnia podejmowany przez Mirzijojewa. Przedstawił on propozycje inwestycji w środkowoazjatyckiej republice. Turek zadeklarował przeprowadzenie w ramach dwóch projektów związanych z modernizacją dróg i tuneli prac o wartości 2,7 mld. dol.

Turcy są jednak także zainteresowani poszukiwaniem i zagospodarowywaniem obiecujących złóż mineralnych czego koszty oszacowali na 780 mln dol.

Dodatkowo Cengiz zaproponowała nawiązanie partnerstwa publiczno-prywantego i realizację czterech projektów w dziedzinie budowy, następnie zarządzania infrastrukturą energetyczną, co oszacowano na 1,7 mld dol.

Jak podkreśliła Fergana Cengiz Holding jest obecny w Uzbekistanie od kilku lat. Przy jego udziale w marcu 2022 roku uruchomiono dwie elektrociepłownie: zakłąd o mocy 240 MW w rejonie Kibraju w obwodzie taszkenckim oraz o mocy 220 MW w rejonie Chawastu w obwodzie syrdaryjskim. Łączna wartość tych inwestycji to 240 milionów dolarów.

W grudniu ubiegłego roku Cengiz Enerji ogłosił zamiar budowy gazowej elektrowni tłokowej o mocy 450 MW w obwodzie syrdaryjskim. Na relacjonowanym spotkaniu z Mirzijojewem 8 sierpnia zadecydowano o rozpoczęciu budowy elektrociepłowni o mocy ponad 500 MW w obwodzie dżyzackim.

Obecnie elektrociepłownie odpowiadają za około 85 proc. produkcji energii w Uzbekistanie. Do 2030 r. ich udział powinien spaść do 58,5 proc. – w ramach przejścia na „zieloną” gospodarkę, co wiąże się z budową do 2030 r. nowoczesnych instalacji energetyki słonecznej i elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 6,7 GW.

Władze Uzbekistanu podejmują już działania na rzecz zwiększenia roli energetyki słonecznej w systemie tego państwa, także poprzez promowanie mikroinstalacji powstających z prywatnej inicjatywy obywateli.

Turcy będą mieć w Uzbekistanie poważnego konkurenta. W maju ogłoszono inwestycje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich o łącznej sumie ponad 3 miliardów dolarów.

Jak napisaliśmy w lutym na naszym portalu Chińska firma CEEC ENERGY CHINA planuje zainwestować 2 miliardy dolarów w budowę elektrowni fotowoltaicznych w trzech regionach Uzbekistanu. Pierwsze moce tych elektrowni fotowoltaicznych mają zostać osiągnięte już pod koniec bieżącego roku. Cały projekt zostanie w pełni zrealizowany i pełna produkcja prądu zostanie osiągnieta w 2024 roku.

W grudniu 2022 roku poinformowano z kolei, że spółka Masdar ze Zjednoczonych Emiratów Arbaskich wygrała przetarg na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250 MW w wilajecie bucharskim. W ramach tego samego przetargu francuska Voltalia otrzymała prawo do budowy elektrowni słonecznej w regionie chorezmijskim, a konsorcjum firm GD Power-Powerchina w namangańśkim.

Już w roku bieżącym poinformowano, że w rejonie żarkugrańskim obwodu surchandaryjskiego powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 600 MW. Ten warty 500 milionów dolarów projekt będzie realizowany przez niemiecko-uzbecką spółkę joint venture Graess Energy Uzde.

Uzbekistan jest państwem o klimacie ciepłym i suchym stąd energetyka słoneczna ma w nim dobre warunki rozwoju.

fergana.news/kresy.pl