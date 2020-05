Atak nieznanych samolotów na lotnisko pod Trypolisem

W sobotę lotnisko w stolicy Libii zostało zaatakowane przez nieznane samoloty bojowe. Spłonęły zbiorniki paliwa przeznaczonego dla samolotów odrzutowych – przekazuje Agencja Prasowa Reuters.

Jak podał portal, w wyniku ataku lotniczego nieznanego przeciwnika na lotnisko Mitiga pod Trypolisem, wybuchł pożar zbiorników z paliwem do odrzutowców. Profil firmy zajmującej się przetwarzaniem paliwa w Libii przekazał że, do ataku miało dojść sobotnim porankiem.

Mitiga jest ostatnim funkcjonującym portem lotniczym w stolicy Libii. Wszystkie loty cywilne zostały zatrzymane w marcu z powodu powtarzających się ostrzałów, jeszcze zanim kraj nałożył blokadę w związku z pandemią koronawirusa.

Zobacz też: Około 1200 żołnierzy rosyjskiej firmy wojskowej znajduje się w Libii

W oświadczeniu opublikowanym przez firmę na swoim profilu w mediach społecznościowych nie ma podanych szczegółów ataku. Przekazano, że strażacy pracują nad opanowaniem ognia.

Jak podają media, baza lotnicza była wykorzystywana przez tureckie bezzałgowce Bayakter TB-2. Walki o Trypolis między rządem a Libijską Armią Narodową trwają od ponad roku. Generał Haftar odpowiedział na apele władz Turcji i Rosji na wstrzymanie ataku na libijską stolicę i zawarcie rozejmu z siłami Rządu Jedności Narodowej (GNA) broniącymi się w mieście. Odrzucił te propozycje i zapowiedział kontynuowanie operacji. Prezydencie Recep Tayyip Erdogan i Władimir Putin wystosowali apel o rozejm w Libii.

Portal katarskiej telewizji Al Jazeera cytuje oświadczenie gen. Heftara, które odczytał jego rzecznik Ahmad al-Mesmari. Gen. Heftar uznał, że stabilizacja Libii i ożywienie procesu politycznego będzie możliwe tylko po „wykorzenieniu grup terrorystycznych” jak określa swoich przeciwników, nawiązując do islamistycznego charakteru milicji stojących po stronie GNA. Jak napisano w oświadczeniu – „nasza walka przeciw organizacjom terrorystycznym, które zajęły Trypolis i otrzymały wsparcie od niektórych krajów będzie kontynuowana do końca”.

O ataku poinformował także profil społecznościowy należący do Libijskiej Armii Narodowe.

The explosion and fires have become out of control as 2 more deposit we’re hit by shrapnel form the targeted one’s after the 6 airstrikes via #LNA Airforce in #Misrata #Libya

( so much money gone up in flames by the way Turkish lira / $ 7.20 ) pic.twitter.com/jHpNS3yUy6

— M.LNA (@LNA2019M) May 6, 2020