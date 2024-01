Waszyngton dał zgodę na sprzedaż F-16 do Turcji

Rząd USA zatwierdził sprzedaż 40 myśliwców F-16 dla Turcji po tym, jak władze w Ankarze ratyfikowały członkostwo Szwecji w NATO.

W piątek Departament Stanu USA poinformował Kongres, że zatwierdził sprzedaż do Turcji myśliwców F-16, a także samolotów F-35 dla Grecji. Wartość obu transakcji to odpowiednio 23 mld dol. i 8,6 mld dol.

Wcześniej Turcja w końcu zgodziła się na przyjęcie Szwecji do NATO, a kilku wysoko postawionych kongresmenów wycofało swoje obiekcje. Wśród nich byli m.in. przewodniczący i członkowie senackiej komisji spraw zagranicznych, demokrata Ben Cardin i republikanin Jim Risch.

Tym samym, Turcja otrzyma od USA 40 nowych myśliwców F-16, a także pakiety modernizacyjne dla 79 samolotów tego typu, służących w tureckich siłach powietrznych. Z kolei Grecji będzie mogła kupić 40 samolotów wielozadaniowych 5. generacji F-35.

W piątek senator Cardin oświadczył, że wciąż niepokoją go kwestie dotyczące przestrzegania praw człowieka w Turcji. Zgodził się jednak na sprzedaż myśliwców, w oparciu o zobowiązanie strony tureckiej do poprawy sytuacji.

We wtorek turecki parlament w głosowaniu ratyfikował dokument dotyczący akcesji Szwecji do NATO, większością głosów w stosunku 287 „za” do 55 „przeciw”. To znaczący krok na drodze tego skandynawskiego kraju do członkostwa w Sojuszu.

Przypomnijmy, że w czwartek agencja Reuters podała, iż prezydent USA Joe Biden wysłał listo do przewodniczących najważniejszych komisji Kongresu. Poinformował w nim, że zamierza rozpocząć formalny proces zatwierdzenia sprzedaży Turcji myśliwców F-16, jak tylko kraj ten zakończy procedurę zatwierdzania przyjęcia Szwecji do NATO. Wezwał kongresmenów do „bezzwłocznego” wydania zgody na sprzedaż Turcji myśliwców F-16.

Dodajmy, że rząd prezydenta Joe Bidena nigdy formalnie nie łączył sprzedaży Turcji F-16 ze sprawą ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO. Jednak wielu wpływowych kongresmenów deklarowało, że nie poprzez sprzedaży, dopóki Turcja nie zgodzi się na przyjęcie Szwecji do Sojuszu. Jednocześnie, według AP amerykańscy urzędnicy rządowi spodziewają się, że teraz, po głosowaniu, sprawa transakcji szybko ruszy naprzód.

Teraz kwestia akcesji Szwecji do NATO zależy już jedynie od Węgier. To ostatni kraj członkowski Sojuszu, który nie zatwierdził formalnie członkostwa tego skandynawskiego kraju. Przedstawiciele USA i NATO liczą na to, że po decyzji Turcji, władze węgierskie będą działać szybko.

abcnews.go.com / Kresy.pl