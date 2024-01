Reuters: Biden wzywa Kongres do „bezzwłocznej” zgody na sprzedaż F-16 Turcji

Prezydent USA Joe Biden wysłał list, w którym wezwał kongresmenów do „bezzwłocznego” wydania zgody na sprzedaż Turcji myśliwców F-16 – podała agencja Reutera.

Jak podała w czwartek agencja Reuters, prezydent USA Joe Biden wysłał listo do przewodniczących najważniejszych komisji Kongresu. Poinformował w nim, że zamierza rozpocząć formalny proces zatwierdzenia sprzedaży Turcji myśliwców F-16, jak tylko kraj ten zakończy procedurę zatwierdzania przyjęcia Szwecji do NATO.

Według agencji Reutera, w liście do czołowych republikanów i demokratów w komisjach spraw zagranicznych senatu i izby reprezentantów Biden zaapelował do Kongresu o „bezzwłoczne” zatwierdzenie sprzedaży samolotów.

Źródła Reutersa twierdzą też, że wcześniej w środę Biały Dom wysłał list do członków Kongresu USA, wzywając ich do zatwierdzenia wartej 20 mld dol. transakcji. Dotyczy ona zakupu 40 nowych myśliwców F-16 oraz pakietów modernizacyjnych dla posiadanych już samolotów tego typu.

Przypomnijmy, że we wtorek turecki parlament w głosowaniu ratyfikował dokument dotyczący akcesji Szwecji do NATO, większością głosów w stosunku 287 „za” do 55 „przeciw”. To znaczący krok na drodze tego skandynawskiego kraju do członkostwa w Sojuszu.

Kongresmeni oczekują jednak na sformalizowanie tej zgody. Dokument musi zostać podpisany przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i opublikowany. Dopiero po tym amerykańscy parlamentarzyści mogą podjąć decyzję. Wiadomo, że departament stanu wezwał Ankarę do szybkiego dopełnienia formalności.

Reuters informuje, że Biały Dom nie odpowiedział na prośbę o komentarz, a departament stanu odmówił podania harmonogramu formalnego procesu notyfikacji ws. sprzedaży F-16.

„Prezydent Biden i sekretarz Blinken wyrazili się jasno o naszym poparciu dla modernizacji tureckich F-16, co uważamy za kluczową inwestycję w interoperacyjność w ramach NATO. Ale wykraczając poza to… nie zamierzam potwierdzać czy uprzedzać proponowanych sprzedaży czy transakcji obronnych, dopóki nie zostaną formalnie przedstawione Kongresowi” – powiedział wicerzecznik departamentu stanu, Vedant Patel.

Dodajmy, że rząd prezydenta Joe Bidena nigdy formalnie nie łączył sprzedaży Turcji F-16 ze sprawą ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO. Jednak wielu wpływowych kongresmenów deklarowało, że nie poprzez sprzedaży, dopóki Turcja nie zgodzi się na przyjęcie Szwecji do Sojuszu. Jednocześnie, według AP amerykańscy urzędnicy rządowi spodziewają się, że teraz, po głosowaniu, sprawa transakcji szybko ruszy naprzód.

