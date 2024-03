Prezydent Kazachtanu proponuje zmienić godło państwa

Wśród licznych reform, jak od czasu przejęcia pełni władzy w Kazachstanie w 2022 r. przedsięwziął Kasym-Żomart Tokajew, proces ten doszedł do propozycji zmiany godła państwowego.

Propozycję taką prezydent ogłosił w piątek na posiedzeniu Narodowego Kurułtaju, izby konsultacyjnej składającej się z składa się z członków rządu, przedstawicieli partii politycznych, sektora pozarządowego, stowarzyszeń biznesowych, naukowców i ekspertów i deputowanych rad obwodów i miast o szczebla republikańskiego. Zwyklę ogłaszane są na nim plany reform.

“Jeśli chodzi o godło państwowe, uważam, że wskazane jest uwzględnienie rozsądnych argumentów profesjonalistów i zaniepokojonych obywateli, w tym młodych ludzi, że herb Kazachstanu jest zbyt trudny do odczytania, zawiera eklektyzm i znamiona epoki sowieckiej.” – powiedział do zgromadzonych Tokajew, którego słowa przytoczył portal Fergana.



“W przypadku ogólnej zgody, możliwe byłoby powołanie specjalnej komisji, która merytorycznie rozpatrzyłaby wszystkie aspekty i przeprowadziła debatę publiczną. Następnie ogłosić otwarty konkurs na najlepszy szkic nowego godła państwowego Kazachstanu” – dodał jego prezydent.

Obecny herb Kazachstanu został oficjalnie przyjęty przez środkowoazjatyckie w 1992 roku. Jego autorami są znani architekci Żandarbek Malibekow i Szot-Aman Ualichanow. Herb ma kształt okręgu. Centralnym elementem heraldycznym jest obraz szanyraka – sklepienia jurty na niebieskim tle, z którego żebra struktury jurty rozchodzą się we wszystkich kierunkach, w postaci promieni słonecznych. Ma to być nawiązanie do historycznego koczowniczego charakteru egzystencji i kultury Kazachów.

Po prawej i lewej stronie szanyraka znajdują się wizerunki mitycznych skrzydlatych koni. W górnej części znajduje się pięcioramienna gwiazda, a w dolnej części napis „Qazaqstan” – obecnie literami alfabetu łacińskiego, ale do 2018 r. przedstawiony napisem cyrylicznym.

Na stronie internetowej administracji prezydenta Kazachstanu może przeczytać wyjaśnienie, że wizerunek gwiazdy w herbie „reprezentuje nieustanne podążanie ludzi za światłem prawdy, wszystkim, co wzniosłe i wieczne”, a także „odzwierciedla pragnienie Kazachstanu stworzenia kraju otwartego na współpracę i partnerstwo z wszystkimi narodami świata”. Być może to właśnie gwiazda kojarzy się Tokajewowi z symboliką radziecką, lub też konotacje takie mają dla niego elementy promieni, które mogą przywodzić na myśl wschodzące słońce obecne w godle tak całego Związku Radzieckiego jak i Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.



Na początku marca tego roku członkowie ruchu młodzieżowego Żana Adamdar przeprowadzili sondaż w dwóch największych miastach kraju, Astanie i Ałmaty, aby poznać stosunek mieszkańców do godła własnego kraju. W badaniu wzięło udział ponad 500 osób w różnym wieku. Jak się okazało, zdecydowana większość ankietowanych nie pamiętało dobrze, jak wygląda godło. Około 70 proc. respondentów nie wiedziało, co symbolizują jego poszczególne elementy. Tylko 30 proc. uczestników badania było w stanie rozpoznać prawdziwe godło Kazachstanu wśród sześciu podobnych grafik. Co więcej, wielu wybrało nieprawdziwą wersję godła, w której zamiast skrzydlatych koni przedstawiono ptaki i smoki.

Obecny prezydent Kasym-Żomart Tokajew przejął pełnię władzy w styczniu 2020 roku dając odpór masowym protestom antyrządowym, które w mieście Ałmaty, dawnej stolicy, przerodziły się zbrojną rebelię. Część komentatorów zarzucało inspirowanie protestów ludziom z klanu pierwszego prezydenta kraju Nursułtana Nazarbajewa, wówczas jeszcze próbującego utrzymać kontrolę nad państwem i Tokejewem, którego w 2019 r. Nazarbajew wysunął zresztą na stanowisko formalnej głowy państwa. Ten ostatni wykorzystał stłumienie zamieszek do marginalizacji promotora i protektora.

Od tego czasu Tokajew przeprowadził konstytucyjne zmiany polityczno-administracyjne, odzyskał wiele dawnego państwowego mienia zarządzanego, lub wprost sprywatyzowanego przez ludzi z klanu Nazarbajewa, oraz przeprowadził przedterminowe wybory prezydenckie i parlamentarne.

fergana.news/kresy.pl