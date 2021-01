Starcia z migrantami w Gwatemali

Władze środkowoamerykańskiej Gwatemali mają problemy z kontrolą nad kolumną migrantów kierujących się do USA.

Tylko od piątku na terytorium Gwatemali wkroczyło 7-8 tys. obywateli sąsiedniego Hondurasu. Według portalu telewizji Al Arabiya są wśród nich całe rodziny z dziećmi. Pod miejscowością Vado Hondo we wschodniej części kraju doszło do starć migrantów z funkcjonariuszami miejscowej policji. „Mała grupa przedarła się, a reszta została zatrzymana. Ludzie, którzy się przedarli zostali zlokalizowani” – powiedziała rzeczniczka gwatemalskiego urzędu do spraw imigracji Alejandra Mena. Urzędniczka nie podała dokładnej liczby zatrzymanych migrantów.

Grupy migrantów z Hondurasu, podobnie jak ich poprzednicy próbują dotrzeć na terytorium Meksyku i przez nie do USA. Tego rodzaju masowa migracja zaczęła się jeszcze w 2018 r., ale znów przybrała na sile po listopadowych huraganach, które pogorszyły dodatkowo sytuację socjalno-ekonomiczną w i tak już bardzo biednym Hondurasie. Do kryzysu przyczynia się także pandemia koronawirusa. Al Arabiya łączy też mobilizację migrantów z zapowiedziami prezydenta-elekta USA Joe Bidena sugerującymi, że może on zliberalizować politykę imigracyjną swojego państwa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku jeszcze w sobotę zaapelowało do władz Gwatemali o powstrzymanie kolumny migrantów przed naciskiem na granicę państwową. Analogiczny apel rząd gwatemalski wystosował pod adresem władz Hondurasu domagając się powstrzymania wypływu jego obywateli, którzy dokonują „pogwałcenia suwerenności” Gwatemali.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Prezydent Donald Trump zdecydowanie sprzeciwiał się grupowemu przyjmowaniu imigrantów z Ameryki Środkowej.

english.alarabiya.net/kresy.pl