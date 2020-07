Słynny raper ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w USA

Kayne West, jeden z najbardziej znanych amerykańskich raperów, ogłosił, że wystartuje w tym roku w wyborach prezydenta USA.

West napisał w niedzielę na Twitterze, że zamierza kandydować na prezydenta. „Musimy teraz zrealizować obietnicę Ameryki przez zawierzenie Bogu, jednocząc naszą wizję i budując naszą przyszłość. Startuję na prezydenta Stanów Zjednoczonych” – napisał raper dodając hashtag #2020VISION, co sugeruje, że chce wystartować w tegorocznych wyborach.

Tweet Westa spotkał się już z poparciem m.in. jego żony, celebrytki Kim Kardashian oraz szefa Tesli Elona Muska.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020