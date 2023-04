Korea Północna znów wystrzeliwuje – to prawdopodobnie nowy rodzaj rakiety

Kolegium Szefów Połączonych Sztabów Korei Południowej poinformowało, że KRLD dokonała w czwartek rano kolejnego testu rakietowego.

Według komunikatu Kolegium pocisk został wystrzelony z miejsca w pobliżu stolicy Korei Północnej – Pjongjangu o godz. 7.23 czasu lokalnego. Rakieta przeleciała około tysiąc kilometrów nad Morzem Japońskim i spadła w jego wody. Według ocen Seulu Koreańczycy z Północy wystrzelili prawdopodobnie nowy rodzaj pocisku balistycznego pośredniego zasięgu, to jest mogącego razić cele w promieniu od 3000 do 5500 kilometrów, zrelacjonowała Al Jazeera.

Japonia potwierdziła, że pocisk upadł w morze niemniej po jego wystrzelaniu w północnym regionie tego państwa – na wyspie Hokkaido ogłoszono alarm z zaleceniem dla mieszkańców ewakuowania się z domów. To nie pierwszy taki przypadek. Alarm ewakuacyjny ogłaszano już na Hokkaido, a także w innych prefekturach, w październiku zeszłego roku, w czasie innego testu rakietowego Koreańczyków z Północy.

Tokio wyraziło wobec KRLD „silny protest” po raz kolejny uznając prowadzone przez Pjongjang testy rakietowe są niedopuszczalne. Kolegium Połączonych Sztabów Korei Południowej określił najnowszy jako „poważny akt prowokacji”. Jak przekazało – „Władze wywiadowcze Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych przeprowadzają wszechstronną analizę jego szczegółowych specyfikacji”, ale uważają, że może to być ten nowy rodzaj pocisku jaki był prezentowany na ostatnich paradach w Pjongjangu. Nie wykluczają przy tym, że jest on napędzany paliwem stałym, co czyni go łatwiejszym w transporcie i szybszy w przygotowaniu do odpalenia.

Władze w Seulu zwołały nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która również potępiła test Korei Północnej. Biały Dom także skrytykował wystrzelenie rakiety przez KRLD, które według niego było „bezczelnym naruszeniem wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ” i wezwał inne kraje do potępienia działań Pjongjangu w najostrzejszych słowach.

Korea Północna przeprowadziła rekordową liczbę testów broni w 2022 roku i utrzymała tempo ich przeprowadzania w roku bieżącym. Pjongjand określił je jako odpowiedź na wspólne ćwiczenia wojskowe między USA i Koreą Południową, które, jak twierdzi KRLD, są próbą przed inwazją. Waszyngton i Seul twierdzą, że ich ćwiczenia mają charakter obronny i zostały zorganizowane jako odpowiedź na rosnące zagrożenie nuklearne i rakietowe ze strony Korei Północnej.

aljazeera.com/kresy.pl