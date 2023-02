Błaszczak: Kongres USA zatwierdził sprzedaż Polsce wyrzutni HIMARS

Kongres USA zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP prawie 500 wyrzutni HIMARS – oświadczył minister obrony Mariusz Błaszczak.

O sprawie poinformował w czwartek szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak, zamieszczając oficjalny wpis na Twitterze. Zaznaczył, że zatwierdzenie sprzedaży Polsce prawie 500 wyrzutni systemu HIMARS to efekt zakończenia procedury „milczącej zgody dla notyfikacji” amerykańskiego Kongresu. Minister zapowiedział też rychłą finalizację kontraktu.

„Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla Polski. Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu!” – napisał Mariusz Błaszczak.

Jak informowaliśmy, na początku lutego br. Departament Stanu USA zatwierdził możliwość sprzedaży Polsce systemów artylerii rakietowej HIMARS, w ramach systemu Foreign Military Sale. Obejmuje to 18 wyrzutni systemu artylerii rakietowej HIMARS i 468 systemów modułowych do montażu wyrzutni na podwoziach (łącznie 486) wraz z ok. 9 tys. rakiet kierowanych, w tym 45 systemu ATACMS o zasięgu 300 km. Szacowana wartość umowy to 10 mld dolarów.

Zwracaliśmy uwagę, że szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak oświadczył w związku z tym, że do Polski trafi łącznie 506 wyrzutni HIMARS. Jednak tego samego dnia rzecznik Agencji Uzbrojenia, ppłk Krzysztof Płatek poinformował, że informacja strony amerykańskiej o ilości i wartości zamówienia to „zakres maksymalny”. Podał też, że zamówienie obejmuje 486 wyrzutni HIMARS wraz z 18 podwoziami Oshkosh M1140, przy czym „docelowo moduły wyrzutni trafią na podwozia Jelcz”.

Ppłk Płatek zaznaczył też, że „mając na uwadze dywersyfikację źródeł zaopatrywania Sił Zbrojnych RP w sprzęt wojskowy, planowany przez Polskę poziom zamówień wyrzutni HIMARS od USA będzie wypadkową potrzeb, docelowych struktur, możliwości finansowych i potrzeb związanych z zapasami”.

Temat skomentował m.in. Tomasz Dmitruk (DziennikZbrojny.pl, Nowa Technika Wojskowa). Jego zdaniem, liczba 506 wyrzutni dotyczy zarówno tych zamówionych w 2019 roku, jak i tych z obecnego zamówienia, z których 18 miałoby być na podwoziach amerykańskich. Zwrócił też uwagę, że wartość całego zamówienia, łącznie z podwoziami Jelcz, to prawie 100 mld zł.

Pierwotnie, Polska w ramach programu Homar planowała docelowo zakup 160 wyrzutni, natomiast jak dotąd zakupiła jeden dywizjon HIMARS z 20 wyrzutniami i sprzętem towarzyszącym. W tym przypadku było to tzw. zakup „z półki”.

