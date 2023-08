PZL Mielec będzie produkować 70-80 proc. struktury kadłuba F-16

Prezes PZL Mielec zapowiedział, że do końca 2024 roku zakłady te mają zamiar produkować 70-80 proc. struktury kadłuba myśliwca F-16. Obecnie, to około 50 procent.

We wtorek w Polskich Zakładach Lotniczych Mielec, spółce należącej do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin, zaprezentowano pierwszą wyprodukowaną tam tylną części struktury kadłuba myśliwca F-16.

– To największy komponent kadłuba samolotu F-16. Dziś świętujemy wykonanie pierwszej takiej struktury. To kamień milowy w produkcji elementów do myśliwców F-16 – powiedział prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki.

Jak podkreślił, to tylko jeden z komponentów produkowanych w mieleckich zakładach. – W PZL Mielec docelowo powstawać będzie między 70 a 80 procent struktury kadłuba F-16 – oświadczył Zakręcki. Obecnie to około 50 proc. Dodał, że spółka ma zamiar zrealizować do końca przyszłego roku.

Prezes wyjaśnił też, że do produkcji struktur do myśliwców zakłady PZL Mielec przygotowywały się od stycznia 2021 roku. W tym celu gruntownie zmodernizowano hangar, w którym niegdyś produkowane były m.in. samoloty Iryda. Ponadto, część pracowników PZL Mielec przez pół roku szkoliła się w głównej fabryce Lockheed Martin w Greenville w USA. Jednocześnie, w zakładach na stałe pracuje 12 amerykańskich inżynierów. Dzięki temu, wdrożenie produkcji komponentów do F-16 ma nastąpić płynnie.

– Lockheed Martin to wspaniały właściciel. Współpraca układa nam się bardzo dobrze (..) – podkreślił Zakręcki.

Dotychczas w PZL Mielec produkowano komponenty do śmigłowców Black Hawk i samolotów M28. Jak zaznaczył Zakręcki, dzięki rozszerzeniu asortymentu o części do myśliwców F-16 spółka zdywersyfikowała produkcję. Amerykanie mówią, że są zadowoleni z efektów pracy PZL Mielec. Wiceprezes Lockheed Martin Orlando Sanchez Jr. powiedział, że w kontekście zagrożenia ze strony Rosji zintensyfikowanie produkcji myśliwców jest niezwykle istotne.

„Zaangażowanie Polski w proces produkcyjny, w momencie, w którym Europa stara się wzmocnić militarnie, jest całkowicie zgodne z wartościami jakie wyznajemy w Lockheed Martin” – podkreślił Sanchez.

Jak pisaliśmy w marcu br., w Mielcu wyprodukowano pierwsze części do F-16.

