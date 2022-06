Putin: Ukraina to Kijów, Żytomierz, Czernihów i tyle

Zdaniem rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, właściwa Ukraina składa się tylko z trzech terytoriów – Kijowa, Żytomierza i Czernihowa, a pozostałe tereny dostała w ramach tworzenia ZSRR i w wyniku decyzji Stalina po II wojnie światowej.

Podczas swojego piątkowego wystąpienia na Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Petersburgu, rosyjski prezydent wypowiedział się na temat wojny z Ukrainą, próbując uzasadnić pretensje terytorialne strony rosyjskiej.

– Mówi się, że wracamy [na – red.] swoje. No, historycznie – tak, oczywiście. Na przykład, całe to Nadczarnomorze [tu: północna część wybrzeża Morza Czarnego – red.]. Właściwie, my do tego wszystkiego nie zgłaszamy pretensji, tam na południu, ale tym niemniej, to jest fakt – powiedział prezydent Rosji.

– Skąd wzięła się Noworosja? W rezultacie kilku wojen z Imperium Tureckim. Jaka Ukraina? Co ma z tym wspólnego Ukraina? W ogóle nic nie ma z tym wspólnego – twierdził Putin. – Zachodnie części Ukrainy dostali w rezultacie drugiej wojny światowej. Stalin odebrał terytoria Węgrom, Rumunii, Polsce i oddał Ukrainie, samą Polskę też nagrodził wschodnimi ziemiami Niemiec.

– Cała lewobrzeżna Ukraina, wiadomo jak się formowała. Ukraina weszła w skład Imperium Rosyjskiego faktycznie z trzema terytoriami: to Kijów, obwód kijowski, Żytomierz, Czernihów i tyle… – oświadczył prezydent Rosji. – Wszystko, co dostało się potem, w rezultacie formowania Związku Radzieckiego w 1992 roku, zostało podarowane przez Włodzimierza Iljicza Lenina podczas tworzenia ZSRR – powiedział Putin. Według niego, początkowo Donbas planowano początkowo włączyć w skład Rosji Radzieckiej, jednak Lenin zdecydował się włączyć go do Ukraińskiej SRR.

Путин: «Какая Украина?» Надеюсь, все, кто хочет «сохранить Путину лицо» послушают это. Путин хочет захватить страну, несмотря на героическое сопротивление украинцев. Ценой массовых убийств жителей, ценой смертей российских солдат, экономических потерь. pic.twitter.com/nAKfuhWzad — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 17, 2022

Należy zaznaczyć, że Żytomierz był częścią Polski do schyłku XVIII wieku, ziemie te zostały utracone w 1793 roku, w wyniku II rozbioru i zagarnięte przez Rosję. Z kolei Czernihów wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1618 należał do Korony Królestwa Polskiego. I RP utraciła nad nim kontrolę w trakcie powstania Chmielnickiego, w wyniku rozejmu andruszowskiego z 1667 roku Korona zrezygnowała z województwa czernihowskiego, podobnie jak z połowy województwa kijowskiego, na rzecz Rosji.

Wcześniej pisaliśmy, że podczas swojego wystąpienia w Petersburgu Władimir Putin powiedział, że Rosja nie ma żadnych obiekcji wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ponieważ UE nie jest organizacją o charakterze wojskowym. Dodał zarazem, że Europa nie pozwoli na odbudowę konkurencyjnych dla siebie branż ukraińskiego przemysłu, a samej Ukrainie grozi status unijnej „półkolonii”.

rtvi.com / mk.ru / Kresy.pl