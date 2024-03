Prezydent Węgier podpisał ustawę o ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO

Nowy prezydent Węgier, Tamás Sulyok, podpisał ustawę o ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO.

We wtorek nowy prezydent Węgier, Tamás Sulyok podpisał ustawę o ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO. Był to pierwszy dokument, jaki podpisał jako głowa państwa.

Przypomnijmy, że tydzień wcześniej, 25 lutego, węgierski parlament zatwierdził przystąpienie Szwecji do NATO, usuwając ostatnią przeszkodę przed historycznym krokiem tego nordyckiego kraju.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg z zadowoleniem przyjął posunięcie parlamentu Węgier. “Członkostwo Szwecji uczyni nas wszystkich silniejszymi i bezpieczniejszymi” – powiedział.

Sulyok, siódmy prezydent Węgier, zastąpił na stanowisku Katalin Novak, która odeszła w związku ze skandalem po ujawnieniu sprawy ułaskawienia osoby skazanej za tuszowanie pedofilii.

Szwecja wnosi do sojuszu także takie zasoby, jak najnowocześniejsze okręty podwodne dostosowane do warunków na Morzu Bałtyckim oraz pokaźną flotę myśliwców Gripen wyprodukowanych w kraju. Oznacza to zwiększenie wydatków wojskowych i w tym roku powinno osiągnąć natowski próg 2% PKB.

Węgry były po Turcji państwem członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego, które najdłużej nie wyrażało zgody na akcesję Szwecji do NATO. Media węgierskie zwracają uwagę, iż sytuacja faktycznie zmieniła się po wizycie na Węgrzech szwedzkiego premiera, Ulfa Kristerssona. Omówił on wówczas z premierem Viktorem Orbánem temat korzystnego dla Węgrów porozumienia wojskowego. To właśnie po tym parlament Węgier zatwierdził przystąpienie Szwecji do NATO.

Turcja pod koniec stycznia br. opublikowała w dzienniku urzędowym akt zatwierdzający członkostwo Szwecji w NATO, finalizując ratyfikację. Turecka partia rządząca stwierdziła, że kluczem do uzyskania akceptacji było ostrzejsze stanowisko tego kraju nordyckiego wobec kurdyjskich bojowników.

dailynewshungary.com / Kresy.pl