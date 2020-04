Prezydent Ukrainy podpisał ustawę umożliwiającą obrót ziemią rolną. Oczekiwał tego MFW

Ustawa znosząca moratorium na sprzedaż gruntów rolnych i umożliwiająca obrót ziemią rolną na Ukrainie była wymagana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę umożliwiającą obrót ziemią rolną na Ukrainie. Została ona przyjęta przez parlament 31 marca br. Za projektem ustawy opowiedziało się wówczas 259 deputowanych, czyli znacznie powyżej wymaganej większości 226 głosów (206 z proporezydenckiej partii Sługa Narodu, a także deputowani Europejskiej Solidarności, partii byłego prezydenta Petra Poroszenki, jak również partii Hołos i frakcji Dowyra).

Jak poinformowało biuro prasowe ukraińskiego prezydenta, Zełenski oświadczył, że „to historyczny moment dla wszystkich Ukraińców” i dla niego osobiście.

– Ukraina czekała na tę ustawę od czasu uzyskania niepodległości. To nie była łatwa walka, ale wiedzieliśmy, że robimy to dla Ukraińców – powiedział prezydent Ukrainy. W komunikacie zaznaczono też, że nowa ustawa umożliwi wprowadzenie w życie „konstytucyjnych praw obywateli do wolnego dysponowania swoją własnością” i stworzy przejrzyste warunki dla nabycia prawa własności działek ziemi rolnej przez obywateli Ukrainy.

Zgodnie z treścią ustawy, rynek ziemi rolnej na Ukrainie zostanie otwarty z dniem 1 lipca 2021 roku. Przez pierwsze dwa lata ziemię będą mogły kupować wyłącznie osoby fizyczne, będące ukraińskimi obywatelami i w nie większej ilości noż 100 hektarów na rok. Z kolei dla osób prawnych, w tym firm, ma to nastąpić z początkiem 2024 roku. Nie będą one mogły nabywać więcej niż 10 tys. hektarów rocznie. Dotyczy to podmiotów zarejestrowanych na Ukrainie, bowiem zagraniczne osoby prawne także obowiązuje zakaz. Szef frakcji „Sługi Narodu” zapowiadał, że kwestia dopuszczenia obcokrajowców do nabywania ukraińskiej ziemi rolnej miałaby zostać rozstrzygnięta w przyszłości, w drodze referendum. Należy jednak zaznaczyć, że jest to dla wielu Ukraińców kwestia wzbudzająca duże kontrowersje i wywołująca protesty. Jesienią ub. roku według sondażu grupy Rating, tylko 19 proc. Ukraińców popierało plany władz dotyczące odblokowania rynku ziemi rolnej, a blisko 75 proc. badanych było temu przeciwnych. Jeszcze więcej (81 proc.) nie zgadzało się na możliwość sprzedawania ziemi obcokrajowcom.

Na przyjęcie ustawy wyraźnie naciskał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Domaga się on także przyjęcia ustawy o bankowości, przewidującej zakaz zwrotu banków byłym właścicielom (tzw. ustawa anty-Kołomojski). MFW uzależniał od tego kolejną partię pomocy finansowej w wysokości 10 mld dolarów. W orędziu do narodu ukraińskiego prezydent Wołodymyr Zełeński ostrzegał, że jeśli obie ustawy nie zostaną szybko przyjęte, to państwu grozi niewypłacalność.

Jak informowaliśmy, po przyjęciu projektu ustawy w drugim czytaniu, niektórzy ukraińscy deputowani, związani zarówno z neobanderowską Swobodą jak i z prorosyjską partią Platforma Opozycyjna – Za Życiem, próbowały zablokować ustawę, domagając się anulowania głosowania. Uzasadniano to tym, że podczas procedowania ustawy miało dojść do szeregu naruszeń konstytucji oraz procedur parlamentarnych. Dwa tygodnie temu parlament wszystkie te wnioski odrzucił, a jego przewodniczący Dmytro Razumkow podpisał projekt i przesłał do podpisu prezydentowi.

Moratorium na sprzedaż gruntów rolnych na Ukrainie obowiązywało od 2002 roku, później było wielokrotnie przedłużane. Ponieważ właściciele nie mogli swobodnie nimi rozporządzać, w zasadzie jedynym sposobem przekazywania ziemi innym do użytkowania było oddawanie jej w dzierżawę. Jak przekonywali międzynarodowi partnerzy finansowi Ukrainy, a także eksperci i obecne władze, przez te kilkanaście lat na Ukrainie powstała szara strefa obrotu ziemią z obecną na nim korupcją. Z kolei brak konkurencji miał doprowadzić do spadku kosztów dzierżawy.

