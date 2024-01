Prezydent Słowacji za dostarczaniem broni Ukrainie

Prezydent Słowacji Zuzana Čaputová w reakcji na ostatnie rosyjskie ataki rakietowe opowiedziała się za dostarczaniem Ukrainie broni. Wcześniej rząd w Bratysławie wykluczył taką opcję.

Zuzana Čaputová, prezydent Słowacji, zamieściła na serwisie społecznościowym wpis, w reakcji na kolejne rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę.

„Kolejny Nowy Rok, kolejne okrucieństwo. Rosja wystrzeliła rekordową liczbę rakiet i dronów w kierunku miast i miasteczek Ukrainy, aby terroryzować pokojową ludność cywilną. Najlepszym sposobem, aby agresja Moskwy nie trwała przez kolejny rok, jest zapewnienie Ukrainie środków niezbędnych do jej obrony” – napisała Čaputová.

Another New Year, another atrocity. Russia has fired a record number of missiles and drones at Ukraine’s cities and towns to terrorize peaceful civilians. The best way to ensure Moscow’s aggression does not continue into another year is to provide Ukraine with the means needed to…

