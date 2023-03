Brytyjski wywiad: Rosjanie kontrolują większość wschodniej części Bachmutu

W ciągu ostatnich czterech dni siły Grupy Wagnera przejęły na Ukrainie kontrolę nad większością wschodniej części miasta Bachmut w Donbasie – informuje brytyjski wywiad. Linię frontu wyznacza teraz w centrum miasta rzeka Bachmutka.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że siły ukraińskie zajmują zachodnią część miasta i zburzyły kluczowe mosty na rzece, która przebiega z północy na południe przez pas otwartego terenu o szerokości 200-800 metrów pomiędzy obszarami zabudowanymi. „Z uwagi na to, że jednostki ukraińskie mogą prowadzić ostrzał z ufortyfikowanych budynków na zachodzie, obszar ten stał się strefą śmierci, co może stanowić duże wyzwanie dla sił Wagnera próbujących kontynuować frontalne natarcie na zachód. Jednakże siły ukraińskie i ich linie zaopatrzenia na zachodzie pozostają narażone wskutek ciągłych rosyjskich prób oskrzydlenia obrońców z północy i południa” – wskazano.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.

