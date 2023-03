Brytyjski wywiad: Coraz trudniejsza sytuacja ukraińskiej obrony w Bachmucie

Ukraińska obrona miasta Bachmut w Donbasie znajduje się pod coraz silniejszą presją – uważa brytyjski wywiad. W mieście i jego okolicach toczą się intensywne walki, a szlaki zaopatrzeniowe są coraz bardziej ograniczone.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że regularna armia rosyjska i siły Grupy Wagnera poczyniły dalsze postępy na północnych przedmieściach Bachmutu. Obszar jest obecnie utrzymywanym przez Ukraińców „klinem, narażonym na rosyjskie ataki z trzech stron” – czytamy.

Brytyjczycy podkreślają, że Ukraina wzmacnia ten obszar elitarnymi jednostkami, a w ciągu ostatnich 36 godzin zniszczono dwa kluczowe mosty w Bachmucie (m.in. ważny most łączący miasto z ostatnim głównym szlakiem zaopatrzeniowym). „Ukraińska obrona Bachmutu znajduje się pod coraz silniejszą presją, w mieście i jego okolicach toczą się intensywne walki, a szlaki zaopatrzeniowe są coraz bardziej ograniczone” – wskazuje brytyjski wywiad.

