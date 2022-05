USA kupią dla Ukrainy systemy rakietowe APKWS i drony

Amerykanie kupią i dostarczą siłom ukraińskim nowoczesną broń i sprzęt warte ponad 130 mln dol. Wśród nich są zaawansowane, naprowadzane pociski rakietowe APKWS, a także drony-kamikadze Switchblade.

Tydzień temu amerykański dziennik „Washington Post” napisał, że „Pentagon kupi Ukrainie rakiety naprowadzane laserowo i drony obserwacyjne”. Zaznaczono, że rząd USA zwrócił się do firmy sektora zbrojeniowego „o uzupełnienie broni i innego sprzętu, który dostarcza z amerykańskich zapasów”. Wartość kupowanego dla Ukraińców sprzętu, który ma zostać wysłany już niebawem, będzie opiewać na 136 mln dol.

Według gazety, Amerykanie kupią dla Ukrainy inteligentne systemy rakietowe APKWS (ang. Advanced Precision Kill Weapon Systems – zaawansowany system uzbrojenia precyzyjnego rażenia) . Są to zaawansowane rakiety kal. 70 mm z półaktywnym naprowadzaniem laserowym (pocisk wyposażony w czujniki naprowadza się na wiązkę laserową odbitą od celu). Mogą być wystrzeliwane np. ze śmigłowców bojowych, a także z mobilnych wyrzutni naziemnych.

Charakter systemu umożliwia dość proste dostosowanie takich rakiet do wyższego standardu (dodatkowy moduł instaluje się pomiędzy głowicę bojową, a sekcję silnika). Faktycznie, jest to forma zamiany niskokosztowej amunicji niekierowanej Hydra 70 w broń naprowadzaną. Broń wypełnia niszę pomiędzy rakietami niekierowanymi i przeciwpancernymi pociskami kierowanymi. W zależności od trybu odpalania, zasięg wynosi odpowiednio do 5 km lub do 12 km. Te pierwsze zasadniczo wykorzystywane były przez śmigłowce, a te drugie – przez samoloty szturmowe. Wartość APKWS dla Ukrainy to 22,6 mln dolarów.

Ponadto, za 17,8 mln dol. USA kupią Ukraińcom kolejną partię dronów-kamikadze Switchblade, przeznaczonych m.in. do atakowania pojazdów opancerzonych oraz zgrupowań piechoty. Zamówione zostaną także drony obserwacyjne Puma, przeznaczone także do zbierania informacji wywiadowczych, warte 19,7 mln dol.

Bill LaPlante, podsekretarz Pentagonu ds. pozyskiwania i podtrzymania, powiedział tydzień temu, że Departament Obrony ma 300 mln dolarów funduszy zatwierdzonych przez Kongres. Które może wydać na komercyjnie dostępny sprzęt wojskowy. Ponadto, Pentagon osobno negocjuje z kontrahentami zbrojeniowymi zakup tysięcy rakietowych pocisków przeciwlotniczych Stinger i przeciwpancernych Javelin, by zastąpić te, które wysłano już na Ukrainę z amerykańskich zapasów.

washingtonpost.com / uprom.info / Kresy.pl