Zełenski spotkał się z prezydent Mołdawii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek do Mołdawii, by wziąć udział w Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Prezydenci Mołdawii i Ukrainy Maia Sandu i Wołodymyr Zełenski odbyli pierwszą konferencję prasową po przyjeździe głowy państwa ukraińskiego na szczyt w Mołdawii. Zełenski powiedział, że Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy, jakiej Mołdawia udzieliła ukraińskim uchodźcom po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dear President @ZelenskyyUa, we admire Ukrainians for showing incredible strength in defending homeland & intl law.

We’re grateful for your heroic defence & we stand in solidarity w/ you & your efforts to bring back peace. You have a reliable partner in 🇲🇩 that you can count on. pic.twitter.com/EpPdYyzdjf

— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 1, 2023