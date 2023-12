Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa

Wcześniej o niepodpisywanie tej kontrowersyjnej ustawy apelowały do prezydenta środowiska konserwatywne, a także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W piątek wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał kilka ustaw, w tym ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona finansowanie procedury sztucznego zapłodnienia in vitro, nierzadko błędnie określanej mianem „metody leczenia niepłodności”, z publicznych pieniędzy.

Jak czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta, prezydent podejmując decyzję o podpisaniu tej ustawy, „będącej inicjatywą obywatelską”, brał pod rozwagę „fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej”.

„Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych” – poinformowano. W komunikacie dodano, że na początku przyszłego roku planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia poświęcone przygotowaniu projektu.

Sejm przyjął projekt znaczącą większością głosów pod koniec listopada br. Za projektem opowiedziało się 268 parlamentarzystów, a 118 było przeciw.

Przypomnijmy, że wcześniej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą do prezydenta RP o odmowę podpisania ustawy o finansowaniu procedury in vitro ze środków publicznych i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

„Episkopat wielokrotnie zabierał głos w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego, które nie jest metodą leczenia niepłodności” – zaznaczył arcybiskup. Zwrócił uwagę, że Kościół w swoim nauczaniu odwołuje się zarówno do argumentów prawno-naturalnych jak i religijnych. „Ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Domaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Metoda in vitro tymczasem jest eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą +produkcją+ stanowiącą +formę zawładnięcia życiem ludzkim+”.

Przypomnijmy, minister równości Katarzyna Kotula przypomniała, że ze strony Nowej Lewicy padła deklaracja, że „unieważnimy, uznamy za niebyły” wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. zakazu aborcji eugenicznej. „Mam nadzieję, że do unieważnienia dojdzie szybko”.

prezydent.pl / Kresy.pl