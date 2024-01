Prezydent Duda ponownie ułaskawi Kamińskiego i Wąsika

Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że wszczyna procedurę ułaskawienia byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego zastępcy – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prezydent wystąpił w czwartek publicznie w towarzystwie żon obu skazanych. “Na prośbę pań wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. To procedura podjęta w trybie prezydenckim; pierwsze kroki kieruje do Prokuratora Generalnego – słowa prezydenta zacytowała Wirtualna Polska – Wnioskuję, aby Panowie w trybie natychmiastowym zostali zwolnieni z więzienia. Wierzę, że uspokoi to także niepokoje, które są w naszym państwie”.

“Całą opinię publiczną w Polsce elektryzuje, a dużą część bulwersuje, sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali osadzeni w więzieniu, którzy są pierwszymi od 1989 r. więźniami politycznymi.” – ocenił prezydent. Uznał, że skazani na więzienie politycy Prawa i Sprawiedliwości są w “dramatycznie trudnej sytuacji”. Stwierdził nawet – “Każdy dzień przebywania tam [w więzieniu] zagraża ich życiu”. Było to prawdopodobnie nawiązanie do ogłoszonej przez nich głodówki.

Decyzja o wszczęciu drugiego już postępowania ułaskawieniowego pozostaje w sprzeczności z dalszymi słowami prezydenta, który uznał zarazem, że poprzednia taka procedura w sprawie Kamińskiego i Wąsika, to było działanie “wręcz podręcznikowe”. Według niego pierwszy akt ułaskawienia był “całkowicie zgodnie ze standardami i jest skuteczny”. W związku tym, Duda utrzymał swoje zdanie, iż Kamiński i Wąsik pozostają posłami Sejmu.

Prezydent Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika w 2015 r. jeszcze zanim wyrok wobec nich się uprawomocnił. Sąd rejonowy skazał wówczas polityków PiS na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego w czasach, gdy stali oni na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uznając, że tak zwana “afera gruntowa” z 2007 r. została sfabrykowana przez służbę, którą kierowali skazani.

W grudniu 2023 roku sąd drugiej instancji prawomocnie skazał byłego szefa CBA, koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcę Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia, w związku z tzw. aferą gruntową. Wkrótce po tym, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zatwierdził wygaszenie mandatów prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jednak 6 stycznia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka. Ta izba nie jest jednak uważana za sąd przez instytucje unijne, centrolewicowy rząd oraz cześć środowiska sędziowskiego i prawniczego.

Prezydent nie zgadzał się z interpretacją sędziów, którzy uznali, że dokonane w 2015 r. ułaskawienia było nieprawidłowe. Skazani próbując uniknąć uwięzienia schonili się w pałacu prezydenckim.

Jak pisaliśmy, we wtorek wieczorem na teren Pałacu Prezydenckiego, gdzie od przedpołudnia przebywali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, weszli funkcjonariusze policji i zatrzymali obu polityków PiS. Policja podała, że zatrzymanie przeprowadzono zgodnie z nakazem sądu. Miało to miejsce przed godziną 20:00. Według relacji szefowej KPRP, policjanci wkroczyli do Pałacu Prezydenckiego, gdy prezydent Andrzej Duda był w Belwederze na spotkaniu ze Swietłaną Tichanowską.

Szefowa KPRP zapowiedziała, że prezydent Andrzej Duda zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem w związku z kryzysem politycznym w Polsce. Ma w nim przedstawić „sytuację, jaką mamy w Polsce, w której działania władzy wykonawczej mają charakter nielegalny, polegający na łamaniu przepisów prawa i naruszaniu konstytucji”.

W środę Ambasador USA spotkał się z polskim ministrem sprawiedliwości. Minister Adam Bodnar i jego zastępca Krzysztof Śmiszek zreferowali Markowi Brzezinskiemu działania nowego rządu w kierunku “przywracania w Polsce praworządności”. Według oficjalnej relacji ministerstwa, amerykański dyplomata wyraził “podziw dla ogromnej mobilizacji wyborców i sił demokratycznych w Polsce”. Część komentatorów zinterpretowała to jako przyzwolenie Waszyngtonu na działania podejmowane przez centrolewicowy rząd Donalda Tuska.

