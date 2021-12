Polska przeciwko planowi UE. Powodem brak akceptacji KPO przez KE

Sondaż przeprowadzony przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wykazał, że 41% Ukraińców obawia się, że pomoc udzielana Zakarpaciu przez Węgry jest przygotowaniem do aneksji tej krainy.

Ukraiński portal Europejska Prawda zauważył, że w sondażu wykonanym przez Fundację "Demokratyczne Inicjatywy" im. Ilka Kuczeriwa oraz Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) na zamówienie think-tanku Instytut Środkowoeuropejskiej Strategii 41,4% badanych Ukraińców wyraziło opinię, że pomoc udzielana przez węgierskie państwo obwodowi zakarpackiemu - np. finansowanie szkół czy dotowanie przedsiębiorstw - to "przygotowanie do możliwego przyłączenia tego terytorium do Węgier, aneksji i okupacji".

19,9% badanych brało węgierską pomoc za dobrą monetę uznając, że jest to "przyjacielska pomoc dla mniejszości węgierskiej na Ukrainie". 18,4% sądziło, że jest to "przyczynianie się do rozwoju Zakarpacia, o ile takie działania są uzgadniane ze stroną ukraińską". 20,3% badanych nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.